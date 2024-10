Die wenigsten wissen es vielleicht, aber in Düsseldorf befindet sich tatsächlich der älteste Bahnhof Deutschlands. Ende 1838, also vor rund 186 Jahren, rollte hier erstmals ein Zug entlang. 2010 wurde das Gebäude dann unter Denkmalschutz gestellt und aufwendig renoviert. Seitdem wird die Location im Osten der Stadt für kulturelle Veranstaltungen und Events genutzt.

Nachdem das Catering-Unternehmen Münchhausen den Bahnhof seit 2017 bespielt hatte, kommt es nun zu einem Betreiberwechsel. So befindet sich die historische Stätte ab sofort unter der Leitung von Tim Neiser, Sohn des 2018 verstorbenen Architekten Piet Neiser, welcher den Bahnhof erwarb und bei dessen Renovierung mitwirkte.

Das erwartet Düsseldorfer künftig im historischen Bahnhof

Dabei hat Neiser Junior, der seine Wurzeln eigentlich in der Filmproduktion hat, große Pläne für die Location. Unter dem Titel „Glasvoll“ möchte er den Bahnhof in der Heyestraße „zu einer der Top-Locations in Düsseldorf“ machen, wie er der Redaktion verrät. Der neue Name ist dabei eine Hommage an das ehemalige Glasmacher-Viertel und die damals weltgrößte Glashütte „Gerresheimer“. Rund Jahr lang dauerten die Sanierungsarbeiten für das Re-Opening des alten Bahnhofs, welches Neiser als sein „Herzens-Projekt“ bezeichnet.

Auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern, welche sich über fünf Räume erstreckt, sowie einer 200 Quadratmeter großen Terrasse soll die Eventlocation künftig ein Ort für Hochzeiten, freie Trauungen, Firmen Events ebenso wie Veranstaltungen in Kunst und Kultur werden. Für private Partys steht Feierwütigen hingegen ein Club mit eigener Tanzfläche, Soundanlage und Bar zur Verfügung. Hochwertiges Catering möchte Neiser in Kooperation mit der Restaurant Spoerl Fabrik aus Pempelfort ebenfalls anbieten. Die gesamte Location bietet dabei Platz für bis zu 400 Personen.

Daneben ist in den Räumlichkeiten zudem die Eröffnung eines Cafés geplant. Weitere Details dazu stehen jedoch noch aus.

Erste Einblicke in die neue Eventlocation

Noch in diesem Jahr soll die Location ihre Pforten eröffnen. Ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. In unserer Bildergalerie könnt ihr schon jetzt einen Einblick in das Innere des historischen Gebäudes werfen:

Weitere Infos zu Düsseldorfs neuer Eventlocation findet ihr auf der Website von „Glasvoll“.

Adresse: Heyestraße 194, 40625 Düsseldorf