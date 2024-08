Der „Super Markt“ im Düsseldorfer Kunstpalast kehrt zurück! Seit 2008 ist er die Adresse für alle, die Wert auf nachhaltige Einzelstücke und neuen Begegnungen legen. Auch in diesem Jahr lädt der beliebte Designmarkt wieder ein, drei Tage lang in die Welt des kreativen Schaffens einzutauchen.

Ein Fest für alle Sinne

Vom 20. bis 22. September 2024 kann im Robert-Schumann-Saal gebummelt werden. Über 60 ausgewählte Designer und Labels präsentieren ihre neuesten Kreationen in den Bereichen Mode, Schmuck, Keramik, Papeterie und vielem mehr. Ob Fair Fashion, Upcycling oder handgemachte Unikate – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

Im August dürfen sich Düsseldorfer Schatzsucher zudem über einen ganz besonderen Neustart freuen: So feiert das Flohmarkt-Event „Trödel und Genuss“ Ende des Monats seine Premiere. Was sich hinter der Veranstaltung verbirgt und was euch erwartet, lest ihr hier.

Kunst und Design vereint

Der „Super Markt“ bietet auch die Gelegenheit, Kunst zu erleben. Parallel zum Markt finden im Kunstpalast gleich drei Ausstellungen statt:

Gerhard Richter – Verborgene Schätze: Zum ersten Mal werden Werke des berühmten Künstlers aus privaten Sammlungen gezeigt.

Too Much Future: Eine umfassende Ausstellung, die bekannte Positionen der Gegenwartskunst mit jungen Talenten verbindet.

Superheroes: Eine Comic-Ausstellung, die das gesamte Universum der Superhelden beleuchtet.

Ein buntes Rahmenprogramm

Auch im Außenbereich erwartet die Besucher ein buntes Programm. Foodtrucks, Workshops und Infostände laden zum Verweilen ein. Ein gastronomisches Angebot rundet den Besuch ab.

Datum : Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September 2024

: Freitag, 20. September, bis Sonntag, 22. September 2024 Öffnungszeiten : Freitag von 19 bis 22 Uhr (nur geladene Gäste), Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr

: Freitag von 19 bis 22 Uhr (nur geladene Gäste), Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Adresse: Robert-Schumann-Saal im Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf

Es wird ein Eintritt von 6 Euro erhoben, Tickets können online erworben werden.

