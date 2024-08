Der Sommer rollt auf Düsseldorf zu: Am Montag wird es richtig heiß!

Bisher zeigte sich der Sommer in Düsseldorf dieses Jahr nicht gerade von seiner besten Seite: So waren viele Tage bewölkt, verregnet oder von unbeständigem Wetter geprägt. Doch das wird sich nun ändern: Wetterexperten verheißen für die NRW-Landeshauptstadt in den kommenden Tagen jede Menge Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 35 Grad.

Bis zu 35 Grad in Düsseldorf erwartet

Los geht es dabei schon am Samstag, dem 10. August. Die Meteorologen von „wetter.com“ prognostizieren für diesen Tag Temperaturen von bis zu 26 Grad und nur wenige Wolken. Ganze zehn Stunden Sonnenschein könnt ihr dann voraussichtlich tanken. Noch mehr davon gibt es dann am Sonntag, dem 11. August. Bis zu 13 Stunden könnt ihr bei wolkenlosen Himmel in der Sonne brutzeln. Das Eincremen solltet ihr dabei nicht vergessen. So werden Temperaturen von bis zu heißen 29 Grad erwartet.

Noch heißer geht es dann in der kommenden Woche weiter. Am Montag, dem 12. August, werden Temperaturen von bis zu 35 Grad prognostiziert – und das bei strahlendem Sonnenschein. Das Wetter eignet sich damit perfekt für einen Abstecher in eines der Düsseldorfer Freibäder oder einen Besuch im Eiscafé!

Auch am Dienstag, dem 13. August, erwarten die Meteorologen des Portals Temperaturen von bis zu 35 Grad in Düsseldorf. In den Mittagsstunden könnte es jedoch regnen und sich zuziehen. Nehmt dabei beim Verlassen des Hauses lieber einen Regenschirm mit.

Ab Mittwoch, dem 14. August, sinken die Temperaturen dann wieder auf 25 Grad und wir müssen uns, wie auch in den Tagen danach, vorerst wieder vom Sommer verabschieden.

Warum wird es so heiß?

Lange haben diese Temperaturen auf sich warten lassen. Und jetzt rollen sie mit geballter Kraft auf uns zu – passend zu den Sommerferien in NRW. Aber warum wird es gerade jetzt so heiß? Wo kommt die Hitze her?

Wir haben mit dem Diplom-Meteorologen Dominik Jung gesprochen: Meteorologe enthüllt: Sommer-Wahnsinn! Hitzeblase wabert von der Sahara nach NRW