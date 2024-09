Anfang Juli machte die Meldung die Runde, dass der Ratinger Hof an der Ratinger Straße dicht macht. Doch nun die Kehrtwende: Die Weiterführung als „Live-Musik-Club“ wird von der Stadt Düsseldorf persönlich aufgenommen. Die Location sei als „essenzieller Baustein der Düsseldorfer Musiklandschaft“ einfach nicht wegzudenken, heißt es in einer Mitteilung. So geht es jetzt weiter.

Der Ratinger Hof lebt: Stadt haucht Kult-Location neues Leben ein

„Der Ratinger Hof gehört zu Düsseldorf wie die Toten Hosen, die hier großgeworden sind“, so Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Düsseldorf ist Kulturmetropole mit einer langen und diversen Musikgeschichte. Daher freut es mich sehr, dass wir zum einen diesen wunderbaren Ort erhalten und gleichzeitig dem Nachwuchs eine Bühne im Herzen der Stadt zur Verfügung stellen können.“

Seit Juli diesen Jahres wurde ein neuer Pächter gesucht, der Pachtpreis lag bei 7000 Euro. Trotz aller Bemühungen und eines vielfältigen Programms gelang es dem „Der Hof“ allerdings nicht, den Hauptmietvertrag zu übernehmen. Und das, obwohl die Location nach der Insolvenz der Kulturbanausen im April 2023 für gerettet schien.

D.Live hat Location angemietet

Auf Initiative von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat das städtische Tochterunternehmen D.Live die Aufgabe übernommen, ein Konzept für den weiteren Betrieb zu entwickeln. Dabei steht die Erhaltung des besonderen Ambientes im Vordergrund, wie D.Live-Geschäftsführer Michael Brill findet.

Music Düsseldorf, der gemeinnützige Verein, der sich der Förderung und Vernetzung der Musikwirtschaft in Düsseldorf und Umgebung widmet, steht inhaltlich beratend zur Seite.