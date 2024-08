Wetter in NRW: den Sommer nochmal genießen – Wechsel ab Donnerstag!

Einmal noch fix Sonnenschein tanken, denn danach wird es wieder wechselhaft: Nach der vollen Ladung Sommer mit entsprechend hohen Temperaturen in der ersten Wochenhälfte, macht sich in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstag unbeständiges Wetter breit. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, scheint am Dienstag und Mittwoch zunächst die Sonne. Bei höchstens 25 bis 28 Grad am Dienstag und bis zu 28 bis 31 Grad am Mittwoch bleibe es außerdem trocken.

So feiert ihr das Sommer-Wetter am Mittwoch in Düsseldorf

Wer am Mittwoch in Düsseldorf unterwegs ist, kann es sich abends am Rhein besonders bequem machen: Die „Terrazza Electronica“ lockt ab 18 Uhr auf die Terrasse am The Eight Club mit herrlichem Ausblick. Zudem dürft ihr euch bis tief in die Nacht zu kühlen Drinks, leckeren Häppchen und heißen Beats von Schwarz Weiss und Thomas Ullrich vergnügen. Weitere Party-Tipps findet ihr hier!

In unmittelbarer Nähe, direkt am Burgplatz, erwartet euch dann noch ein weiteres Spektakel: Um die Neuzugänge der Düsseldorfer Eishockey-Jungs zu promoten, erstrahlen die DEG-Spieler zwischen 21 und 22 Uhr per Illuminierung auf dem Schlossturm. Natürlich sind die neuen Spieler auch vor Ort, um sich den Fans für ein erstes Kennenlernen zu stellen.

Ab Donnerstag kommt der Wetterwechsel – zumindest in den Süden von NRW

Heiter bis wolkig startet auch der Donnerstag. Im Verlauf des Tages soll es mancherorts aber zunehmend Schauer geben. Vereinzelt kommen laut DWD auch kräftige Gewitter dazu. Es bleibe jedoch heiß bei 26 bis 31 Grad.

Kühler wird es laut Vorhersage am Freitag: Die Temperaturen erreichen maximal 21 bis 25 Grad. Ein wechselnd bis teils stark bewölkter Himmel könne zudem vor allem im Süden Regen und einzelne Gewitter bringen.

Zwischen Sonne pur und Gewitterstimmung: Weitere Wetter-Meldungen aus Düsseldorf und NRW

Für Düsseldorf hingegen sehen die Voraussagen noch einigermaßen stabil aus: Weder für Samstag noch Sonntag ist laut wetter.com Regen vorhergesagt – und das bei durchaus angenehmen Temperaturen von bis zu 25 Grad bei leicht bewölktem Himmel. Was ihr am Wochenende in Düsseldorf bei diesen Aussichten so alles unternehmen könnt, verraten wir euch hier!

mit Material der dpa