Düsseldorf

Verwaltungsgericht genehmigt Demo gegen Impfpflicht in Düsseldorf

7. Januar 2022

Nun also doch: Am Samstag dürfen sich Impflichtgegner in Düsseldorf versammeln. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat heute der Klage des Veranstalters stattgegeben und den Aufzug für zulässig erklärt.