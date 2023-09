Im Ruby Leni Hotel: Brunchclub heute in Düsseldorf

Day Partys könnten die Antwort auf die Belange moderner Partygänger sein. In London, New York und auf Ibiza erfreut sich dieses Konzept schon lange großer Beliebtheit, nun kommt es in erweiterter Form auch nach Düsseldorf: „Brunchclub“ macht nicht nur das Feiern am helllichten Tage möglich, sondern kombiniert das Ganze auch noch mit einem Brunch. Stattfinden wird das Ganze im Ruby Leni Hotel nahe der Königsallee.

Day Party „Brunchclub“ startet Mitte September 2023 in Düsseldorf

Los geht es mit der ersten Party am Samstag, den 16. September. Der Startschuss für eine neue Reihe, denn danach laden die Macher einmal monatlich in die Lobby des Ruby Leni Hotels.

Werft euch in Schale, schnappt euch eure Liebsten und feiert bei DJ-Sounds von 12 Uhr bis 18 Uhr gemeinsam durch den Tag.

Das wird beim „Brunchclub“-Brunch-Buffet angeboten

Beim „Brunchclub“ spielt nicht nur gute Musik eine große Rolle, sondern auch das Brunchen. Daher wird großen Wert auf die Auswahl leckerer Snacks gelegt. Da gebe es zum Beispiel Burrata mit Ochsenherztomaten, Focaccia mit Rosmarin-Olivenöl, Pulled Chicken, vegane Gemüsepaella und eine kleine Bowl-Station. Für die süße Komponente sorgen unter anderem italienische Torta de la Nonna, verschiedene Cremespeisen und Beeren mit Vanillesauce.

Auch bei den Drinks dürften keine Wünsche offen bleiben: Es gibt Spritz-Variationen, Bier, Sekt, Champagner und mehr.

Das komplette Angebot findet ihr hier.

Das kostet ein Besuch im „Brunchclub“

Für einen Tag, vollgepackt mit Club und Brunch, werden 89 Euro pro Person fällig (79 Euro für Frühbucher) – Buffet und Getränke sind von 12 bis 18 Uhr inklusive. Etwas günstiger ist die Variante für 49 Euro: Im Preis sind allerdings nur Drinks von 15 bis 18 Uhr enthalten.

Eintritt nur mit Reservierung. Einlass ab 21 Jahren.

Termin : Samstag, 16. September 2023

: Samstag, 16. September 2023 Adresse: Jahnstraße 3, 40215 Düsseldorf

