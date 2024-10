Dates bringen eine gewisse Priese Würze in den Alltag – nicht nur während der Kennenlernphase, sondern auch in einer langjährigen Beziehung. Mit der Zeit haben viele Turteltäubchen die typischen Aktivitäten wie ins Kino oder Essen gehen abgehakt. Dann stellt sich die Frage: Welche Date-Ideen in Düsseldorf gibt es eigentlich noch?

Für abwechslungsreiche Dates und coole neue Erfahrungen, haben wir euch mehrere tolle Ideen für den Winter in Düsseldorf zusammengefasst. Damit könnt ihr eure Liebste oder Liebsten garantiert überraschen, und für mehr Romantik in eurer Beziehung sorgen.

Backt Kekse mit eurer besseren Hälfte

Kekse im Winter sind ein absolutes Muss! Besonders gut schmecken Gebäcke nicht nur in den besten Düsseldorfer Cafés, sondern auch frisch aus dem eigenen Ofen. Wie wäre es also mit einem Back-Date im Winter?

Sucht euch gemeinsam ein Rezept aus, besorgt die benötigten Zutaten und schon kann das große Backen losgehen! Verwandelt euer zu Hause in eure eigene kleine Weihnachtsbäckerei und nascht im Anschluss eure Plätzchen zusammen. Zutaten, die man nicht immer zuhause hat, bekommt ihr zum Beispiel in diesen besonderen Supermärkten in Düsseldorf. Mit euren Liebsten an eurer Seite macht das Backen garantiert besonders viel Spaß.

Geht gemeinsam Schlittschuh laufen

Auch das Schlittschuhfahren darf auf eurer Winter-Bucket-List nicht fehlen, denn es macht viel Spaß und das Händchenhalten ist fast garantiert. Für diese romantische Date-Idee bieten sich beispielsweise die Eissporthalle Düsseldorf und das Eisstadion an der Brehmstraße an. Alternativ bietet sich auch die riesige Eisfläche „Kö on Ice“ an der Königsallee an.

Übrigens ist diese Aktivität auch für all diejenigen etwas, die beim Schlittschuhlaufen noch etwas unsicher sind. Mit eurem Lieblingsmenschen an eurer Seite könnt ihr euch nämlich sicher sein, dass ihr Hilfe bekommt, wenn ihr fallt. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr auch versteckte Talente an eurem Partner oder eurer Partnerin, von denen ihr vorher noch gar nichts wusstet.

Besucht zusammen einen Weihnachtsmarkt

Ein Weihnachtsmarkt-Besuch ist für viele ein absolutes Muss in der kalten Jahreszeit. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt: Von weihnachtlichen Speisen und Getränken über Kunsthandwerke, Weihnachtsdekoration, Wollsachen und Lebensmittel ist alles dabei. Ein Date auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf geht also immer!

Die Düsseldorfer Weihnachtmärkte: Jedes Jahr ein Muss für jeden Weihnachtsfan. Mit insgesamt sechs verschiedenen Themenmärkten erstreckt sich der Weihnachtszauber durch die ganze Innenstadt. Foto: Shutterstock.com / Thomas Quack Die Winterwelt mit der Eisfläche "Kö on Ice" bringt zahlreiche Besucher wieder in die Schlittschuhe. Foto: Tonight News / M. Gramatke Das Glühtürmchen "Zum Olli" auf dem Weihnachtsmarkt der Düsseldorfer Kö lockt in diesem Jahr mit einer grün-glitzernden Neuheit. Foto: Tonight News / M. Tempels Das Riesenrad "Wheel of Vision" während der Weihnachtszeit auf dem Burgplatz. Foto: Shutterstock.com / Peeradontax Ein, zwei oder drei Glühweine auf der Almhütte in der Winterwelt Düsseldorf: gehen immer! Foto: Tonight News "Kö on Ice" 2021 – im Rahmen einer besonderen Ausgabe der Rollnacht. Foto: Tonight News Die Füchschen-Alm an der Eisfläche "Kö on Ice" 2023. Foto: Tonight News / M. Gramatke So sah es 2019 noch in der Almhütte aus. Foto: Tonight News Foto: Tonight News Fernab vom innenstädtischen Trubel: Der "Weihnachtszauber" auf dem Areal Böhler. Ein Tipp für Familien und Hundebesitzer! Der Weihnachtsmarkt auf dem Schadowplatz. Foto: Shutterstock.com / Kwannokprom Das leuchtende Riesenrad "Wheel of Vision". Foto: Tonight News / J. Sammer Auch am Fuße des Riesenrads geht es eher gemütlich her. Foto: Tonight News Ein Geheimtipp unter den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten: die Pempelfort Christmas Lounge findet ihr unterhalb der Franklinbrücke am Berty-Albrecht-Park. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Für die Kinder gibt es ein kleines nostalgisches Karussell und das beliebte Marshmallowgrillen an der Feuerschale. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Die zahlreichen Buden der Pempelfort Christmas Lounge locken mit Wildcurrywurst, gebratenen Garnelen, kräftigen Burgern und leckeren Crêpes. Foto: Pempelfort Christmas Lounge Ein beliebtes Fotomotiv: Der Lichterbogen an der Königsallee. Foto: Tonight.de / J. Sammer

Die Frage ist bloß: Welcher soll es werden? Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler, oder doch lieber mit House-Beschallung bei „Glüh dich glücklich“ in den Kasematten am Rhein?

Wer es etwas ausgefallener mag, findet sieben außergewöhnliche Weihnachtsmärkte auf Burgen und Schlössern in NRW. Eines davon ist das Schloss Benrath, das eine besinnliche Vorweihnachtszeit verspricht.

Bummeln auf den Märkten in der Nähe von Düsseldorf

Neben Weihnachtsmärkten sind auch andere Markt-Besuche sind eine tolle Abwechslung, und machen richtig Spaß! Egal ob Wochenmärkte, Flohmärkte oder Antiquitäten-Märkte: Hier findet ihr zahlreiche Produkte zu (meist) fairen Preisen. Gerade auf Flohmärkten und Antiquitäten-Märkten gibt es Dinge, die einzigartig sind und in Geschäften nicht mehr erhältlich sind.

Tipp: Wer selbst eine Vielzahl an Dingen zu Hause hat die nicht mehr benötigt werden, kann sie dort auch verkaufen. In der Regel müsst ihr euch vorher allerdings anmelden, und Standgebühren zahlen.

Kauft einen Tannenbaum und schmückt ihn

Weihnachten ohne einen Tannenbaum feiern, ist für viele undenkbar. Wo auch sonst sollte man seine Geschenke für das Fest der Liebe platzieren, wenn nicht unter der leuchtenden Baumpracht? Eine optimale Date-Idee für den Winter ist deshalb das Kaufen und Schmücken des Baumes.

Bei der Auswahl habt ihr die Qual der Wahl: Ihr könnt einen echten Tannenbaum selbst schlagen, euch an den Verkaufsständen in Düsseldorf einen aussuchen, oder euch einen unechten Baum zulegen. Alle drei Optionen haben ihre Vor- und Nachteile, weshalb die Wahl gut durchdacht sein sollte. Habt ihr euch für einen Tannenbaum entschieden, könnt ihr ihn zusammen nach euren Wünschen schmücken.

Macht eine private Blindverköstigung

Das Sprichwort heißt nicht umsonst „Liebe geht durch den Magen“. Das gilt nicht nur für das Gänseessen in Düsseldorf 2024, sondern auch für zahlreiche weitere Gerichte. Wie wäre es also mit einer privaten Blindverkostung in den eigenen vier Wänden? Das Prinzip ist simpel: Jeder von euch überlegt sich ein bestimmtes Rezept, was er kochen möchte. Der andere darf allerdings nicht wissen, was es gibt.

Sobald das Essen zubereitet wurde, verbindet die Köchin oder der Koch dem Date die Augen. Die bekochte Person errät beim Verzehr das Gericht und die jeweiligen Zutaten. Danach wird der Spieß umgedreht, und wer am Ende besser rät, gewinnt das Spiel. Kleiner Tipp: Hierbei bietet es sich an, neue Rezepte auszuprobieren. Kocht ihr regelmäßig zusammen oder kennt die Lieblingsrezepte des anderen zu gut, wäre das Spiel ziemlich einfach.

Plant einen Foto-Walk zusammen

Beim Spazierengehen in Düsseldorf stärkt ihr euer Immunsystem und entdeckt je nach Route tolle Spots. Wie wäre es also mit einem Foto-Walk? Das Prinzip dahinter ist simple: Ihr geht mit eurem Schatz spazieren und macht dabei tolle Erinnerungsfoto – entweder von euch, oder von der Location an der ihr euch befindet.

Dieses tolle Foto im Düsseldorfer Zoopark fängt den Winter perfekt ein. Foto: Oliver VW Strahlend blauer Himmel, weiße Ufer am See in Düsseldorf-Wersten – ein herrlicher Tag im Winter! Foto: Hanna Weiß Ganz Düsseldorf erwachte am Donnerstag, dem 18. Januar 2024, mit Blick auf die weiße Pracht. Wir zeigen die schönsten Fotos unserer Leser – wie hier den Ausblick auf Düsseldorf-Unterbach. Foto: Karsten Salize Die Kö im Schnee – ein spektakulärer, seltener Anblick im Winter! Foto: Pamela Jane Frias Schloss Benrath wirkt in der weißen Pracht noch beeindruckender. Foto: Нина Степаненко Blick von der Zoobrücke auf die Gleise in Düsseldorf. Foto: Lenio Vo Diese Schneemassen waren an der Rheinpromenade zu sehen. Foto: Sonja Kopatschek Für das perfekte Schnee-Foto gibt Katharina Sowa in Rath alles. Der werte Freund auf vier Pfoten macht tapfer mit. Foto: Katharina Sowa Die Kirche in Flingern – vom Schnee bedeckt. Foto: Miriam Förster Hier wird das Weiß durch einige rote Farbtupfer durchbrochen. Das Bild entstand in Düsseldorf-Golzheim. Foto: Laura Nar Auch der Flughafen Düsseldorf hatte mit dem Schnee zu kämpfen. Dichtes Schneetreiben in Düsseldorf. Foto: Amenii M'a Auch im Volksgarten ist alles in Weiß gehüllt. Foto: Beatrice Soma Traumhafter Sonnenaufgang im Schnee-Paradies. Foto: Jana Nadler Ein Blick auf das eingeschneite Schloss Garath. Foto: Daniela Rose Auch in Düsseldorf-Hassels lockte das schöne Schnee-Wetter nach draußen. Foto: Lydia Wittke Dieser Schneemann thront auf dem Kopf einer nur minimal gruseligen Puppe in einem Garten in Benrath. Foto: Andreas Vogt In Grafenberg war an Fahrradfahren kaum mehr zu denken. Foto: Mathias Schaich Dieser Hund hatte sichtbar viel Spaß im Schnee. Foto: Jana Nadler Bei solchen Aussichten in einem Vorgarten in Hellerhof kommt man schnell ins Schwärmen. Foto: Gerti von Wilcken Herrlicher Ausblick auf die Felder von Düsseldorf-Ludenberg. Foto: Claudia Heuwind Eine schneebedeckte Straße In Düsseldorf Gerresheim. Foto: Gabrielle Ümös. Unser Leser Frank Brüning schickte uns dieses Foto vom Balkon. Foto: Frank Brüning Auch am Niederrhein begeisterten die Schneemassen viele Menschen. Foto: Issei Öhrchen Takedaam Zum Abschluss noch ein Bild aus Köln: Hier hat jemand einen Schneemann gebaut! Foto: J. Ristau Foto: Татьяна Резник Foto: Wolfgang Marks Foto: Sonja Bially Foto: Rossana Godoy Es ist und bleibt ein seltener Anblick: Schnee in Düsseldorf! Foto: Marlies Rosser Dieses Bild entstand in Düsseldorf-Derendorf. Foto: Chris Ha Zum Verlieben: Schnee in Düsseldorf! Foto: Senaj Go Schnee in NRW: Auch im Essener Stadteil Heidhausen hat es geschneit. Foto: Soner Bayraktar

Ihr könnt euch entweder selbst auf die Suche begeben, und in Düsseldorf Kunst im freien und andere spannende Sehenswürdigkeiten betrachten. Oder ihr macht eine der zahlreichen Stadtführungen, die dort angeboten werden. Sie ist sowohl für Touristen als auch für Ur-Düsseldorfer eine tolle Möglichkeit, neues zu entdecken.

Gerade im Winter erleuchten viele Häuser sowie die Innenstadt in bunten, winterlichen Farben. Besonders lohnenswert ist ein Foto-Walk-Date vor allem, wenn Schnee liegt.

