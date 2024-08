Bleibt der Radschlägermarkt jetzt doch? Trödel-Comeback in Düsseldorf

Es war ein Drama für alle Händler und Kunden des Düsseldorfer Großmarktes in Unterrath, als bekannt wurde, dass die heilige Einkaufshalle an der Ulmenstraße für immer schließt. Diese Nachricht war nicht nur für die Mieter des Großmarkts ein Schock, sondern auch für die Trödler und Veranstalter des Radschlägermarkts – Düsseldorfs größtem Flohmarkt! Denn auch der soll im September 2024 seine letzte Ausgabe auf dem Gelände des Blumengroßmarktes abhalten dürfen.

Mehr zum Thema: Stadt reißt Eingang am Düsseldorfer Großmarkt ab – Händler sauer

Düsseldorfer Radschlägermarkt: Mietvertrag läuft aus

Doch kurz vor Schluss die große Wende: „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Blumengroßmarkt auf uns zugekommen ist und uns die Möglichkeit gibt, die Veränderungen des Umbaus zusammen zu meistern und einen neuen Trödelmarkt ins Leben zu rufen. Da der aktuelle Name Radschlägermarkt als Marke geschützt ist, mussten wir uns einen neuen Namen überlegen. Es ist eine großartige Gelegenheit den nachhaltigen Konsum zu fördern und den Düsseldorfern weiterhin einen tollen Trödelmarkt anzubieten. Besonders als Düsseldorferin ist es eine Herzensangelegenheit den Trödelmarkt auf dem Blumengroßmarkt zu veranstalten“, heißt es nun von einem anderen Markt-Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Düsseldorfer Flohmarkt am Blumengroßmarkt

Start: 13. Oktober 2024

danach jeden zweiten Sonntag

Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr

Wir haben den neuen Veranstalter des Flohmarktes am Blumengroßmarkt am Telefon erreicht und erfahren: „Der Blumengroßmarkt ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt. Wir sind ja schon mit unserer Mädchenklamotte (anderer Flohmarkt, Anmerkung der Redaktion) regelmäßig auf dem Gelände vor Ort und haben jetzt für den Flohmarkt am Blumengroßmarkt einen Mietvertrag ab Oktober 2024 bekommen.“

Tipp: Alle Flohmarkttermine in Düsseldorf auf einen Blick

Die Angestellte der Höfges Event Goup GmbH betont: „Wir wollen kein böses Blut mit dem alten Veranstalter.“ Laut Mitarbeitern des Blumengroßmarkts laufe der Mietvertrag der MH Markt Events am 30. September aus – also kurz bevor der neue Mietvertrag mit der Höfges Event Group GmbH in Kraft tritt.

Radschlägermarkt mit letzter Ausgabe am 8. September 2024

Der Flohmarkt, der aktuell noch als Radschlägermarkt bekannt ist, findet am 8. September zum letzten Mal statt. Doch nur einen Monat später wird schon der Nachfolger in die großen Trödel-Fußstapfen treten: „Danach wird der Düsseldorfer Flohmarkt ab dem 13.10.2024 von 11-16 Uhr jeden zweiten Sonntag im Monat stattfinden. Wir bieten eine Vielzahl von Gebrauchtwarenständen mit verschiedensten Artikeln. Von Vintage-Kleidung über antike Möbel bis hin zu alten Kunstwerken – hier findet jeder etwas, das sein Herz höherschlagen lässt. Neuware ist weiterhin verboten“, so die Ankündigung.

Heißt im Klartext: Trödel-Fans können weiterhin regelmäßig auf das Gelände des Blumengroßmarktes strömen, um alte Schätze zu ergattern, eine Bratwurst zu essen oder sich einfach treiben zu lassen.

Hintergründe des Flohmarkt-Wechsels

Weil eine Halle des Blumengroßmarktes abgerissen wird, muss der Blumengroßmarkt mit seinen Pflanzenwaren in eine andere Halle umziehen. Wie Tonight Düsseldorf von einem Angestellten des Blumengroßmarktes erfuhr, soll an der abgerissenen Halle eine „Cash & Carry“-Filiale der Marke Metro entstehen.

Die Folge: Der Obst- und Gemüsemarkt, der eine zentrale Einkaufsstelle für Gastronomen und Markthändler darstellte, verschwindet für immer von der Ulmenstraße. Auch können in der ehemaligen Halle logischerweise keine Flohmärkte mehr stattfinden. Diese beschränken sich dann auf das Außengelände sowie die andere Halle.

Radschlägermarkt sucht neuen Veranstaltungsort

Warum der Mietvertrag der Veranstalter des Radschlägermarktes nicht verlängert wurde und stattdessen ein neuer Veranstalter rekrutiert wurde, haben wir von Ute A. Mirbach von MH Markt Events erfahren: „Wir müssten uns mit dem Radschlägermarkt aufgrund der abgerissenen Halle auf weniger als die Hälfte der einstigen Marktgrößte verkleinern. Wir haben aber viele Stammhändler, denen wir dann absagen müssten. Das wollen wir nicht.“

Stattdessen sind die Organisatoren des Radschlägermarktes nun auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort. „Wir sind schon mit ein, zwei Vermietern im Gespräch. Es ist aber noch nichts spruchreif“, so Mirbach. Wie es mit dem Radschlägermarkt weitergeht, werdet ihr bei uns erfahren, sobald es News gibt!

Weitere Themen aus Düsseldorf: