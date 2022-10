Düsseldorf

Dach von Düsseldorfer Hotel in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

13. Oktober 2022

Großeinsatz in der Düsseldorfer Innenstadt: In der Nacht zu Donnerstag stand das Dachgeschoss des in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof gelegenen Hotel Asahi in Flammen. Der Brand startete in einer Sauna – und breitete sich rasend schnell aus.