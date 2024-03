Mobilitätsrevolution, neue Mobilität, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und vieles mehr. All diese Schlagworte sind nahezu allgegenwärtig und kaum eine Messe steht mehr dafür als die CYCLINGWORLD EUROPE, die vom 15. bis 17. März 2024 in Düsseldorf stattfinden wird. Perfekt gelegen in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete Europas, findet die gesamte „Fete du Vélo“ im spektakulären Ambiente des ehemaligen Stahlwerks Areal Böhler statt, das in der Liga der Veranstaltungsorte in Europa „State of the Art“ ist.

Volle Hallen, zufriedene Aussteller und ein einzigartiges Messeflair: Die CYCLINGWOLRD EUROPE knüpft nun nahtlos ihre Erfolge an, immer mehr Unternehmen aus der Fahrrad- und E-Bike-Branche erkennen, dass Düsseldorf ein perfekter „Place to meet“ ist. CYCLINGWOLRD EUROPE 2024 in Düsseldorf: 25.000 Besucher werden erwartet