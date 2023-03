CYCLINGWORLD EUROPE 2023 in Düsseldorf: Europas Ausstellung für feinste Radkultur vom 10. bis 12. März

Mobilitätswende, New Mobilty, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität u.v.m.: All diese Schlagworte sind nahezu omnipräsent und es gibt kaum eine Messe, die noch mehr genau hierfür steht, als die vom 10. bis 12. März 2023 in Düsseldorf stattfindende CYCLINGWORLD EUROPE. Präsentiert werden die Trends und Neuigkeiten der Fahrrad- und E-Bikebranche passend zum großen Saisonstart.

Gelegen in einer der bevölkerungsreichsten Zonen Europas, perfekt getimt zum Beginn der Saison, wird die gesamte „Fete du Vélo“ inszeniert im spektakulären Ambiente des ehemaligen Stahlstandorts Areal Böhler, welches europaweit „State-of-the-art“ ist. Stahl trifft sozusagen auf Edelstahl, verbunden mit Design und technischem Fortschritt – eine hervorragende Kombination!

Nach zwei Corona bedingten Absagen 2020 und 2021 war die CYCLINGWORLD EUROPE trotz erheblicher Restriktionen im März 2022 als erste überhaupt wieder regulär stattfindende Messe ein Riesenerfolg. Volle Hallen, glückliche Aussteller und ein einzigartiges Messeflair. Die CYCLINGWOLRD EUROPE knüpft nun nahtlos an diesen Erfolg an.

Alles rund um das Thema Fahrrad bietet die CYCLINGWORLD EUROPE vom 10. bis 12. März in Düsseldorf. Erwartet werden über 300 Aussteller, bis zu 450 Marken und etwa 25.000 Besucher. Für 2023 wird das Gelände um zwei weitere Hallen (u.a. eine Kinder- und Familenhalle) erweitert auf ca. 18.000 Quadratmeter. Das abwechslungsreiche Konzept bietet eine zusätzlichen Demoworld zum Testen der Fahrräder & E-Bikes. Erwartet werden rund 25.000 Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen. Zum 5-Jährigen Jubiläum der Messe wird es in diesem Jahr darüber hinaus an zwei Tagen eine weltweit einzigartige Sonderausstellung geben. Der Titel der Ausstellung: „Fast Move - Die Evolution des Rennrades über 120 Jahre". Dabei wird eine eigens kuratierte Auswahl von Rädern weltweit erstmalig präsentiert. Zum Programm gehören auch Workshops und Trainings. Die Ticketpreise variieren je nach Tag zwischen zehn und 13 Euro.

Cyclingworld 2023 in Düsseldorf: Über 300 Aussteller auf 18.000 Quadratmetern

Erwartet werden über 300 Aussteller, bis zu 450 Marken und etwa 25.000 Besucher. Für 2023 wird das Gelände nun noch einmal um zwei weitere Hallen (u.a. eine Kinder- und Familenhalle) erweitert auf nunmehr ca. 18.000 Quadratmeter. Hinzu kommen etwa 65.000 Quadratmeter Festivalgelände im Außenbereich.

Das abwechslungsreiche Konzept mit einer zusätzlichen Demoworld zum Testen der Fahrräder & E-Bikes von etwa 100 Marken lockt mit vielen Side-Events wie diversen Ausfahrten, einem Single-Speed-Criterium, einem Urban-Art-Ride, der neuen großen Kinder- & Familienhalle, Workshops, Trainings und allem, was es sonst noch rund um das Thema Fahrrad & E-Bike herum gibt. Zum 5-Jährigen Jubiläum der Messe wird es in diesem Jahr darüber hinaus an zwei Tagen eine weltweit einzigartige Sonderausstellung geben. Unter dem Titel „Fast Move – Die Evolution des Rennrades über 120 Jahre“ wird eine eigens kuratierte Auswahl von Rädern weltweit erstmalig präsentiert.

Das Konzept, alle Themenbereiche aus der Welt der Fahrräder und E-Bikes munter miteinander zu vermischen, ist voll aufgegangen: Handmade neben Worldwide, große und kleine Aussteller bunt nebeneinander, keine bestimmten Themenecken. Der rote Faden, der alles miteinander verbindet, ist die Liebe zum Rad. Daher auch die eher ungewöhnliche Einstellung von Messe-Geschäftsführer Stefan Maly: „Ich messe den Erfolg der Veranstaltung nicht an reinen Zahlen, sondern an Momenten. Wenn ich z.B. den Hipster mit dem Senior vor einem schönen Bike diskutieren und lachen sehe, dann haben wir alles richtig gemacht!“

Cyclingworld 2023 in Düsseldorf: Viele neue und spannende Marken vor Ort

Für die Veranstaltung in diesem Jahr gibt es aber tatsächlich Rekordanmeldezahlen und viele neue Aussteller zu vermelden. Dazu Stefan Maly: „Mehr als zweieinhalb Jahre Pandemie haben mich gelehrt, mit Prognosen sehr zurückhaltend zu sein, was ich in den letzten Monaten auch genau so gehandhabt habe. Doch diese aktuellen Rekordzahlen sind ein klarer Fingerzeig darauf dass auch in Zukunft kein Weg an Düsseldorf vorbeigeht. Zudem erkennen mehr und mehr Unternehmen der Fahrrad- und E-Bike Branche, dass die Landeshauptstadt Nordrhein Westfalens ein perfekter „Place-To-Meet-Ort“ ist. Bei Messen geht es eben nicht immer nur um reine Zahlen, sondern sehr stark auch um Austausch & Kommunikation untereinander. Hierzu ist sowohl das Areal Böhler als auch die Stadt Düsseldorf ungemein attraktiv.“

„Schon jetzt können wir mit Stolz sagen, dass die CYCLINGWORLD EUROPE in diesem Jahr noch größer und bunter als jemals zuvor sein wird“, sagt auch Torsten Abels, zuständiger Projektleiter der Messe. „Unsere europaweite Akquise ist mittlerweile klar sichtbar, darauf haben wir bei der Auswahl und Ansprache der Aussteller im Vorfeld auch großen Wert gelegt. Als Ergebnis ist es uns gelungen, viele neue und sehr spannende Marken und Unternehmen als Aussteller für uns gewinnen können.“

Cyclingworld 2023 in Düsseldorf: Was kostet der Eintritt?

Die Ticketpreise variieren je nach Tag zwischen zehn und 13 Euro. Auch Kombi-Tickets für mehrere Tage sind möglich. Was die jungen Fahrrad-Fans angeht: Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Cyclingworld 2023 in Düsseldorf: Öffnungszeiten und weitere Infos für die Besucher

Die CYCLINGWORLD EUROPE findet vom 10. bis 12. März 2023 auf dem Areal Böhler Düsseldorf (Hansaallee 321) in 40549 Düsseldorf statt. Fahrräder & E-Bikes können vor Ort ausprobiert werden. Neben den Ständen in den Hallen gibt es eigens dazu auf mehr als 65.000 Quadratmetern die Brose-Demoworld im Außengelände. In diesem Jahr werden dort etwa 100 Hersteller Fahrräder und E-Bikes zum Testen anbieten.

Öffnungszeiten:

Freitag, 10. März 2023 18 Uhr – 22 Uhr (keine Demoworld)

Samstag, 11. März 2023 10 Uhr – 18 Uhr

Sonntag, 12. März 2023 10 Uhr – 18 Uhr

Weitere Informationen unter www.cyclingworld.de

Veranstalter

EVENTS4iDEAS GmbH

Rubensstr. 3

40237 Düsseldorf

Kontakt

E-Mail: [email protected]

Telefon: 0049-211-69571517