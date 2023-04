CSD 2023 in Düsseldorf vom 9. bis 11. Juni: Programm, Parade, Partys – alle Infos

Vom 9. bis 11. Juni übernimmt die LGBTQ-Bewegung wieder das Zepter in der NRW-Landeshauptstadt: Vom beliebten Straßenfest am Johannes-Rau-Platz über die Demo-Parade am Samstag bis zum Gottesdienst: Wir haben alle Infos zum CSD 2023 in Düsseldorf.

CSD 2023 in Düsseldorf: Motto „Gemeinsam lohnt sich“

Der Christopher Street Day hat sich in den vergangenen Jahren wohl zur charmantesten Demonstration des Planeten gewandelt: Hier fliegen Herzen, wehen bunte Farben und die Kostüme sind ein echter Hingucker.

Schwule und Lesben sind auf dem Papier in der Gesellschaft angekommen, so können sie endlich auch heiraten. An viel zu vielen Orten aber werden sie noch immer benachteiligt. Umso besser, dass der CSD auch in Düsseldorf nochmal die Werbetrommel für mehr Verständnis untereinander rührt. Das Motto für 2023 lautet deshalb auch „Gemeinsam lohnt sich!“.

>> Christopher Street Day in Düsseldorf: Die Fotos der CSD-Parade am Samstag <<

CSD-Straßenfest 2023 am Düsseldorfer Johannes-Rau-Platz

Die Feierlichkeiten am Johannes-Rau-Platz in unmittelbarer Nähe zum Rhein und dem Düsseldorfer Landtag gehören mittlerweile fest zum Repertoire des CSD Düsseldorf. Auch 2023 ändert sich daran nichts.

Nebenbei findet ihr am Johannes-Rau-Platz neben den Infoständen der Gruppen, Vereine und Initiativen auch eine Möglichkeit zur Stärkung: Getränke und gepflegte Speisen lassen sich für gewöhnlich mit Blick auf den Rhein und die vielen schrillen Kostüme besonders gut genießen.

>> Veranstaltungen in Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<

CSD 2023 in Düsseldorf: Bands und musikalische Highlights

Voraussichtlich werden euch auf der Bühne am Johannes-Rau-Platz wieder einige coole Bands und begabte Musiker erwarten. Weitere Infos zu den Programmpunkten folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Die bisherigen Termine sind wie folgt datiert:

Das Programm für Freitag (9. Juni 2023):

Start 15 Uhr, Ende 23.30 Uhr

(Programm von 17 bis 22 Uhr)

Das Programm für Samstag (10. Juni):

Demonstration: Start 12 Uhr, Ende 23.30 Uhr

(Programm von 15 bis 22 Uhr)

Das Programm für Sonntag (11. Juni):

Start 12 Uhr, Ende 21 Uhr

(Programm von 14 bis 21 Uhr)

>> Rheinkirmes 2022 in Düsseldorf findet statt: Termin, Fahrgeschäfte, Partys, Bierzelte – alle Infos <<

Wann findet die CSD-Parade 2023 in Düsseldorf statt?

Die CSD-Parade in Düsseldorf startet am Samstag, 10. Juni, um 12 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Karl- und Charlottenstraße.

>> CSD und Kurden-Demo: 11.000 Menschen gehen in Düsseldorf auf die Straße <<

Wo in Düsseldorf findet die CSD-Parade 2023 statt? Das ist der Streckenplan

Die CSD-Parade 2023 startet an der Friedrich-Ebert-Straße und führt euch dann zur Berliner Allee. Von dort geht es dann einmal rum um die Kö, ehe es dann auf die Breite Straße nach Norden geht.

Von dort aus führt die Parade über die Heinrich-Heine-Allee und den Heinrich-Heine-Platz wieder nach Süden und über die Benrather Straße schließlich bis zum Johannes-Rau-Platz.

Offizielle CSD-Party 2023: Location und Infos

Im Jahr 2022 fand die offizielle CSD-Party unter dem Motto „Schamlos“ im zakk statt. Infos zur diesjährigen Party folgen in Kürze.

Anreise und Parken: So kommt ihr zum CSD 2023 in Düsseldorf

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

>> CSD Köln 2023: Termin, Party, Motto – alle Infos zur Cologne Pride <<

Weitere Infos zum CSD 2023 in Düsseldorf findet ihr auf der offiziellen Homepage, sowie auf Facebook. Wir wünschen viel Spaß!