Crash auf BAB 46 Richtung Düsseldorf: Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Am Freitagnachmittag (25. Oktober) ereignete sich auf der BAB (Bundesautobahn) 46 in Richtung Düsseldorf ein Auffahrunfall mit zwei Autos. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen, wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab, um den fließenden Verkehr zu schützen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.