Raus aus dem Homeoffice! 9 coole Coworking-Spots in Düsseldorf

Coworking-Spaces sind Orte, an denen Menschen zusammenkommen und produktiv sind. Im Gegensatz zu einem typischen Büro, arbeiten hier nicht alle für das selbe Unternehmen. Vor Ort lernt ihr also neue Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen kennen. Besonders interessant ist das Konzept für all diejenigen die selbstständig sind, oder denen beim Home Office die Decke auf den Kopf fällt.

In den USA sind Coworking-Spaces schon lange ein absoluter Renner, und auch in Düsseldorf gibt es eine große Auswahl. Vor Ort findet ihr alles, was ihr für das Arbeiten benötigt: verschiedene Büros, Schreibtische, WLAN und oft auch Bereiche, wo ihr euch Essen kaufen könnt. Die besten Coworking-Spaces haben wir euch zusammengefasst.

Coworking mit Rheinblick im Collection Business Center

Das Collection Business Center in Düsseldorf hat zwei Standorte mit Coworking-Spaces: Im Dreischeibenhaus, wo kürzlich ein Sterne-Restaurant zur Kantine wurde, und im Golzheimer Bürogebäude Three George an der Kaiserswerther Straße. Hier findet ihr eine ruhige Arbeitsumgebung und stilvolle Räume in bester Lage. Wählen könnt ihr zwischen privaten Büros, Konferenz- und Tagungsräumen.

Besonders cool: Während der Pausen könnt ihr von beiden Standorten den Ausblick auf den Rhein genießen.

Im Collection Business Center habt ihr die Wahl zwischen einem Tagespaket und einem Monatspaket. Je nach Buchung könnt ihr mit Preisen zwischen 39 Euro und 279 Euro rechnen. Preise für Einzelbüros, Gruppenbüros und Projektbüros werden auf der Website angefragt.

Adressen: Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf und Kaiserswerther Str. 215, 40474 Düsseldorf

Tagsüber Arbeiten im Design Office Fürst und Friedrich

Das Design Office Fürst und Friedrich auf dem Fürstenwall in Düsseldorf bietet moderne Coworking-Spaces, in denen ihr eurer Arbeit nachgehen und euch mit anderen vernetzen könnt. Dafür findet ihr vor Ort verschiedene Räumlichkeiten: Von regulären Arbeitsplätzen bis hin zu Meeting- und Konferenzräumen, ist alles dabei. Die Design Offices versprechen konzentriertes Arbeiten und einen kreativen Austausch vor Ort.

Wer das Coworking in Düsseldorf testen möchte, kann sich einen Coworking Day Pass für 39 Euro kaufen. Dieser ermöglicht es euch, einen Tag lang im Design Office Fürst und Friedrich zu arbeiten. Wer die Räumlichkeiten langfristig nutzen möchte, dem bietet das Unternehmen eine Coworking Flatrate für 349 Euro pro Monat an. Meetingräume kosten extra.

Adresse: Fürstenwall 172, 40217 Düsseldorf

Arbeiten im Boutique-Stil im Mindspace Grünstraße

Das Mindspace Grünstraße befindet sich an der Königsallee in Düsseldorf, und wurde im Februar 2024 neu eröffnet. Hier gibt es flexible Büroräume im Boutique-Stil, die auf Teams jeder Größe ausgerichtet sind.

Insgesamt gibt es drei Büro-Typen im Coworking-Space: Den Open Space mit gemeinsamen oder eigenen Schreibtischen für Einzelpersonen, das private Büro für zwei bis maximal 15 Personen, und die Team Suite, die großen Teams bis zu 50 Schreibtische bieten. Wer sich als Einzelperson einen Schreibtisch sichern möchte, zahlt 269 Euro pro Monat. Die beiden anderen Bürotypen können online angefragt werden.

Adresse: Grünstraße 15, 40212 , Düsseldorf

Lauter Kreativköpfe im Factory Campus

Im Factory Campus in Düsseldorf versammeln sich laut Webseite Freelancer, Unternehmer, digitale Nomaden, Startups, internationale Kreativ-Teams, Macher und Visionäre. Die Vielfalt an Menschen gibt euch die Möglichkeit, euch inspirieren zu lassen, und neue Perspektiven kennenzulernen.

Wer es beim Arbeiten lieber seine Ruhe hat, ist hier ebenfalls richtig. Bei der Buchung eures Coworking-Space könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr lieber lebhaft und dynamisch oder ruhig und konzentriert arbeiten möchtet. Zudem könnt ihr zwischen verschiedenen Angeboten wählen: Für einen Tagespass zahlt ihr beispielsweise 19 Euro, für ein Fix Desk 279 Euro im Monat.

Adresse: Erkrather Str. 401, 40231 Düsseldorf

Arbeiten mit Lounge mit Bar im Tribes Gap

Tribes vermietet ebenfalls Büroflächen für alle diejenigen, die Interesse an Coworking-Spaces haben. Das Unternehmen kommt aus den Niederlanden, und hat seinen ersten uns bislang einzigen deutschen Standort in Düsseldorf. Ihr findet ihn in der Nähe des Graf-Adolf-Platzes. Hier findet ihr unterschiedliche Arten von Arbeitsplätzen: Abgesehen von den Schreibtischen gibt es beispielsweise eine Lounge mit Bar, die für einen zusätzlichen Kick an Inspiration sorgen soll.

Die Kosten für den Coworking-Space variieren je nach Tarif. Wer viel reist, kann hier eine Mitgliedschaft abschließen, die den Zugang zu mehreren Standorten, auch außerhalb von Düsseldorf erlaubt.

Adresse: Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf

Foto- und Filmstudios im Atelier B10

Wer es beim Arbeiten lieber familiär mag, der ist im Atelier B10 genau richtig, denn hier gibt es lediglich 12 Arbeitsplätze. Besonders beliebt ist das Atelier bei Grafikern und Fotografen. Der Grund: Bei der Location in Düsseldorf gibt es neben dem Coworking-Space auch Foto- und Filmstudios, die ebenfalls gemietet werden können.

Das Atelier ist denkmalgeschützt, und überzeugt mit hohen Decken und alten Mauern. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die großen Fenster ist es im Inneren sehr hell. Wer Interesse am coworking hat, zahlt für einen Fix Desk 320 Euro.

Adresse: Königsbergerstr. 100, Gebäude B10, 40231 Düsseldorf

Kaffee und Arbeiten im Weird Space

In der Düsseldorfer Innenstadt befindet sich das Weird Space Café and Office. Vor Ort könnt ihr im linken Teil des Cafés zu gutem Kaffee und leckeren Speisen remote arbeiten. Das geht entweder an großen Rundtischen oder an einer Theke, die den Coworking-Space vom Café teilt. Etwas mehr Privatsphäre bietet die Einzelkabine, welche mit einer Glastür vom Rest des Arbeitsbereiches getrennt ist.

Der Coworking-Bereich kann während der Öffnungszeiten des Cafés in Düsseldorf jederzeit genutzt werden. Die ersten 60 Minuten sind dabei kostenlos, ab da sind 2,80 Euro pro Stunde zu zahlen.

Adresse: Hüttenstraße 76, 40215 Düsseldorf

„Coworking auf 5-Sterne-Niveau“ im Satellite Office

Das Satellite Office auf der Königsallee in Düsseldorf bietet flexible Verträge für das Coworking und hervorragende Anbindungen. Hier habt ihr die Qual der Wahl, denn ihr könnt euch zwischen Digital Dialog Rooms, Open Workspaces, Einzelbüros, Teambüros, Konferenzräume, Virtual Offices, Bürosuiten und Tagesbüros entscheiden.

Alle Räume haben ein elegantem Design, ein hochwertiges Mobiliar und moderne Bürotechnik. Das Satellite Office verspricht auf seiner Website „Coworking in Düsseldorf auf 5-Sterne-Niveau“. Die Preise der verschiedenen Büros variieren, und können online angefragt werden.

Adresse: Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

Loft-artige Arbeitsplätze im Ruby Carl Workspaces

In Düsseldorf gibt es drei Ruby-Hotels: Ruby Leni, Ruby Luna und Ruby Coco. Zusätzlich gibt es die Ruby Carl Workspaces, wo Menschen zusammenkommen, und zusammen arbeiten. Ähnlich wie bei den Hotels könnt ihr euch bei den Coworking-Spaces auf eine moderne Inneneinrichtung freuen. Vor Ort sorgen große Fensterfronten und ein Loft-artiger Architekturstil für gute Aussichten und eine Menge Tageslicht.

Die Ruby Carl Workspaces bieten verschiedene Angebote an. So kostet ein Day Pass beispielsweise 30 Euro, und ermöglicht euch das coworking für einen Tag.

Adresse: Breite Str. 27, 40213 Düsseldorf

