Düsseldorf

Corona-Hotline und Testzentrum in Düsseldorf ändern Öffnungszeiten

14. Mai 2022

Das Corona-Testzentrum an der Mitsubishi Electric Halle sowie die Corona-Hotline in Düsseldorf haben ihre Öffnungszeiten angepasst. Impfungen können weiterhin im Impfzentrum am Bertha-von-Suttner-Platz durchgeführt werden.