Corona-Demos und Proteste in Düsseldorf am Samstag – Verkehrschaos befürchtet

25. Februar 2022

Am Samstag wird es wieder voll in der Stadt: Düsseldorf macht sich neben dem üblichen Karnevalstreiben für gleich zwei angemeldete Demonstrationen und fünf Kundgebungen bereit. Die Polizei will mit mehreren Hundertschaften vor Ort sein – und erwartet starke Verkehrsbeeinträchtigungen.