Corona-Alarm beim Zentralen Zahnärztlichen Notdienst am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf: Weil alle Mitarbeiter infiziert sind, blieb die Einrichtung am Samstag geschlossen und wird es auch am Sonntag sein.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, hatten am Samstag bereits einige Patienten vor verschlossener Tür gestanden. Ob der ZZN über diese beiden Tage hinaus geschlossen sein wird, ist aktuell unklar.

Zahnarzt-Notdienste und für Notfälle geöffnete Zahnärzte in Düsseldorf findet ihr hier.