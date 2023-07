Coldplay 2024 Düsseldorf: Ticketverkauf startet heute – das müssen Fans wissen!

Sie geben ihren Fans, was sie wollen: Die Band Coldplay feierte erst kürzlich den rekordverdächtigen Erfolg ihrer ausverkauften Europatournee – und kündigt nun weitere Termine im Juli und August 2024 an.

Die seit 2022 stattfindende „Music Of The Spheres World Tour“ zählt aktuell 7,5 Millionen verkaufte Tickets. Der Erfolg wird im nächsten Jahr mit Konzerten in Deutschland fortgesetzt. Am 20. und 21. Juli stehen zwei Shows in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf dem Programm.

Ob Ticketpreise, Anfahrt oder Einlass: Alle Infos zu den Konzerten von Coldplay in Düsseldorf im Juli 2024 findet ihr hier!

Coldplay-Konzert in Düsseldorf: Ab wann gibt es Tickets für die beiden Termine 2024 zu kaufen?

Fans aus Düsseldorf können sich ab sofort auf Coldplay.com für den Presale registrieren, der heute, Dienstag (25. Juli), um 10 Uhr startet.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag (28. Juli) um 10 Uhr. Kunden der Telekom können am Mittwoch (26. Juli) schon 48 Stunden vorher an Prio-Tickets kommen, bei Ticketmaster registrierte Personen einen Tag vorher.

Wichtig: Wer sich über die Homepage von Coldplay oder über Ticketmaster registriert, erhält einen Tag vor dem Vorverkaufsdatum einen Code zugeschickt, mit dem man für die Teilnahme am Verkauf berechtigt ist.

Hier noch mal alle wichtigen VVK-Termine für Fans auf einen Blick:

Dienstag (25. Juli, 10 Uhr): Vorverkauf für alle Fans, die sich ab sofort auf coldplay.com registrieren

Mittwoch (26. Juli, 10 Uhr): Vorverkauf für Telekom-Kunden

Donnerstag (27. Juli, 10 Uhr): Vorverkauf im offiziellen Ticketmaster

Freitag (28. Juli, 10 Uhr): 0ffizieller Start des Vorverkaufs auf allen Ticketverkaufsstellen

Coldplay-Konzert in Deutschland: Das sind die Termine 2024

Alle Termine von Coldplay 2024 in Deutschland:

Samstag, 20. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Sonntag, 21. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Donnerstag, 15. August 2024: München (Olympiastadion)

Samstag, 17. August 2024: München (Olympiastadion)

Alle weiteren Infos zu Konzerten in Düsseldorf 2023 und 2024 findet ihr hier.