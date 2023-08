Coldplay 2024 in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets für die Konzerte?

Sie geben ihren Fans, was sie wollen: Die Band Coldplay feierte erst kürzlich den rekordverdächtigen Erfolg ihrer ausverkauften Europatournee – und kündigte im Juli weitere Termine im Juli und August 2024 an.

Die seit 2022 stattfindende „Music Of The Spheres World Tour“ zählt aktuell 7,5 Millionen verkaufte Tickets. Der Erfolg wird im nächsten Jahr mit Konzerten in Deutschland fortgesetzt. Am 20., 21. Juli und 23. stehen drei Shows in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf dem Programm.

Ob Ticketpreise, Anfahrt oder Einlass: Alle Infos zu den Konzerten von Coldplay in Düsseldorf im Juli 2024 findet ihr hier!

Coldplay-Konzert in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets für die drei Termine 2024 zu kaufen?

Die Shows sind restlos ausverkauft: Viele Fans waren enttäuscht und kritisierten das Chaos beim Vorverkauf.

Coldplay-Konzert in Deutschland: Das sind die Termine 2024

Alle Termine von Coldplay 2024 in Deutschland, neben Düsseldorf gibt es jetzt auch in München einen weiteren Termin:

Samstag, 20. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Sonntag, 21. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Dienstag, 23. Juli 2024: Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena)

Donnerstag, 15. August 2024: München (Olympiastadion)

Samstag, 17. August 2024: München (Olympiastadion)

Sonntag, 18. August 2024: München (Olympiastadion)

