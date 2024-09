Ü30-Partys Düsseldorf: Die besten Partys und Veranstaltungen

Nach einer stressigen Woche wollen viele nur noch eines: Abschalten und Spaß haben. Besonders gut gelingt das beim Feiern. Neben den typischen Anlaufstellen für Teenies und junge Erwachsene gibt es auch mit Partys ab Ü30 und Ü40, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Wir listen die besten für euch auf!

Wo ihr heute feiern könnt: Diese Partys locken in die Clubs und Bars in Düsseldorf!

Ü30- und Ü40-Partys in Düsseldorf: Stahlwerk sorgt für ausgelassene Feierlaune

Interessen und Ansichten variieren oft je nach Alter. Wer sich beim Feiern von jüngeren Menschen gestört fühlt, kann auf Ü30- oder Ü40-Partys das Tanzbein zusammen mit Gleichaltrigen schwingen. Möglich macht das beispielsweise das Stahlwerk in Düsseldorf, das solche Events regelmäßig anbietet.

Wo früher Metall verarbeitet wurde, wird heute getanzt, gefeiert, gechillt und gegessen. Das Stahlwerk ist eine 1000 Quadratmeter große Multifunktionshalle und bietet Besuchern einen charmanten Industrial-Flair. DJs sorgen hier für musikalische Unterhaltung und Partystimmung. Damit sich auch bloß keine jungen Hüpfer reinschmuggeln, findet am Eingang eine Ausweiskontrolle statt.

Adresse: Ronsdorfer Str. 134/Stahlwerk, 2.OG, 40233 Düsseldorf

Kosten: Variieren je nach Veranstaltung

Partys in Düsseldorf: Luxus-Feeling für Ü30 und Ü40 in der Nachtresidenz

Die Nachtresidenz hat sich über die Grenzen Düsseldorfs einen Namen gemacht. Dort treten selbst Weltstars wie Jason Derulo auf. Der Club ist seit 24 Jahren der Veranstaltungsort schlechthin und bietet neben Partys auch Konzerte, Karnevalsveranstaltungen und Firmenevents an.

In dem ehemaligen Residenztheater dürfen Ü30 und Ü40-Partys nicht fehlen. Wer hier feiern geht, kann sich auf imposante Shows und Luxus pur gefasst machen. Ein absoluter Hingucker ist der Kuppelsaal mit einer Deckenhöhe von 13 Metern. Auch die riesigen Wodkaflaschen schinden Eindruck. Um hier rein zu kommen, müssen Gäste schick und elegant gekleidet sein – denn das ist der Dresscode für die Party.

Adresse: Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Kosten: Variieren je nach Veranstaltung

Partyfotos aus Düsseldorf: Die aktuellen Bilder aus Sir Walter, Nachtresidenz & Co.

Feiern im Düsseldorfer Zakk: Das Paradies für Party-Oldies

Wer es etwas weniger pompös mag, macht mit einem Besuch im Zakk nichts falsch. Das Kulturzentrum bietet ein vielfältiges Programm von Lesungen bis hin zu Konzerten. Für ein musikalisches Feuerwerk sorgte zuletzt zum Beispiel die deutsche Band Sportfreunde Stiller.

Neben Konzerten von Top-Stars können Nachteulen auch bei verschiedenen Partys feiern was das Zeug hält. Für Oldies bietet das Zakk beispielsweise jeden Freitag eine 80er Party an und auch die Dorfpartys sorgen mit Rock und Pop-Musik aus den 80s und 90s für gute Stimmung. Der Biergarten nebenan lädt gerade bei sonnigen Tagen zum relaxen und runterkommen ein. Hier können Besucher aufs Leben anstoßen und sich die Bäuche mit verschiedenen Gerichten vollschlagen.

Und wem Ü30 und Ü40 noch immer zu jung sind, der schaut jeden 2. Freitag bei der „50+ Party“ vorbei – garantiert jugendfrei! DJ Ingwart ist bekannt für seinen einmaligen Mix aus Rock, Soul, R&B, Funk, 70er Disco, Discofox, Flower Power und unzähligen Ohrwürmern, die euch groß gemacht haben.

Adresse: Eingang Biergarten über Pinienstraße, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

Kosten: ca. 10 Euro pro Person an der Abendkasse

Partys für Muttis: Besonderes Konzept für Eltern

Für Mütter gestaltet sich das Feiern oft besonders schwierig. In vielen Clubs startet die Party erst gegen 1 oder 2 Uhr nachts richtig durch – das passt vielen nicht in den Tagesplan. Am nächsten morgen ausschlafen und das Katerfrühstück im Bett genießen ist mit Kids oft Fehlanzeige.

Um das Dasein als Mama mit dem Partyleben zu vereinen, gibt es regelmäßig Mami-Partys. Das Event „Mama geht tanzen“ zum Beispiel findet neben Düsseldorf regelmäßig in zahlreichen Städten statt. Die Party startet um 20 Uhr und geht meist bis 23 Uhr – danach übernimmt ein anderes Partyformat, so dass niemand sofort nach Hause gehen muss (wenn sie nicht wollen). Mami-Partys sind also schon vorbei, bevor andere Clubs überhaupt Einlass haben. Übrigens: Väter sind bei „Mama geht tanzen“ ebenfalls erwünscht und können ihre Dancemoves auf der Tanzfläche auspacken.

Adresse: Wechselnd

Kosten: 12 Euro pro Person

In Düsseldorf kommen also alle Altersklassen auf ihre Kosten. Neben guter Musik, leckerem Essen und Getränke, haben die Ü30 und Ü40-Partys noch einen weiteren Vorteil: Wer auf der Suche nach einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin in der selben Altersklasse ist, kann junge Küken so problemlos aussortieren.