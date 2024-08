Berichtet über lokales Leben in Düsseldorf und NRW.

Chaos in der Altstadt: Wilder Taxifahrer bringt Ordnungsamt auf die Palme

23. August 2024

In der Nacht zum 18. August ging es in der Düsseldorfer Altstadt hoch her. Gleich zwei Fahrer, einer eines Taxis und einer eines Mietwagens, lieferten den Ordnungskräften ein denkwürdiges Wochenende.