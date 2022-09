Chaos am Flughafen Düsseldorf: Die Bilder vom Airport zum Start der NRW-Herbstferien

Die Herbstferien in NRW stehen an – viele erwarten chaotische Zustände am Flughafen in Düsseldorf . So sah es bereits im Sommer aus, als die Schlangen riesig waren. Wir haben die Bilder für euch. Foto: Roberto Pfeil/dpa Bevor Reisende am Düsseldorfer Flughafen in den Urlaub durchstarten können, müssen sie durch die Sicherheitskontrolle. Die Schlangen sind bereits am Freitagmorgen gigantisch lang. Foto: Tonight.de / Johanna Ristau Trotz langer Schlange am Flughafen Düsseldorf gut gelaunt: Diese beiden Herren zieht es in Richtung Süden. Foto: Tonight.de / Johanna Ristau Monheimerin Laura König gönnt sich im Flughafen-Stress erst mal ein Bier. Cheers! Foto: Tonight.de / Johanna Ristau Schlechte Aussichten für Reisende: Am Düsseldorfer Flughafen staut es sich mal wieder über hunderte Meter... Foto: Tonight.de / Johanna Ristau Viele Eltern und Reisende sind früh am Morgen bereits gestresst. Im Hintergrund thront das leicht missverständliche Werbeplakat "Lieblingsplatz". Foto: Tonight.de / Johanna Ristau Die Schlange in Richtung der Gates am Düsseldorfer Flughafen zieht sich bereits früh am morgen. Foto: Tonight.de / Johanna Ristau

Die chaotischen Szenen am Flughafen Düsseldorf und auch am Flughafen Köln/Bonn haben noch viele im Kopf. Nicht nur diejenigen, die auch wirklich vor Ort waren und mit den langen Schlagen zu kämpfen hatten, wissen, wie es im Juni, Juli und August dort aussah. Wochenlang bestimmten Verspätungen, Ausfälle und teilweise sogar Gewalttaten an den Airports die Nachrichtenlage. Aber wie wird es zum Beginn der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen? Am 30. September steht der letzte Schultag an, ab 4. Oktober starten die NRW-Herbstferien dann regulär. Wir haben die Bilder vom Flughafen in Düsseldorf.

Update, 30. September 2022, 8.45 Uhr: Unsere ersten Bilder vom Flughafen Düsseldorf zeigen bereits früh Morgens am Freitag lange Schlangen an der Sicherheitskontrolle und an den Schaltern. Wir halten euch auf dem Laufenden, was der Tag und das Wochenende sonst noch für euch bereithält.

>> Ausfälle am Düsseldorfer Flughafen: Diese Flüge fallen heute aus <<