Burger-Battle am Wehrhahn: Food Brother unterbietet McDonald’s

Viele kennen den Burgerladen als Rettung bei aufkommendem Hunger in der Altstadt: An der Ratinger Straße verkauft Food Brother, eine Kette aus Dortmund, schon seit 2019 Fast Food. Jetzt eröffnet eine neue Filiale direkt neben McDonald’s in Düsseldorf. Mit einem neuen, günstigeren Menü will Gründer Alexander Unfericht Kunden abziehen und den Marktführer herausfordern. Wir verraten mehr über das Konzept.

Die Burger-Kette Food Brother ist hungrig auf Erfolg: Der direkte Wettbewerb mit den großen Fast-Food-Ketten schreckt sie nicht ab. Im Gegenteil, das Unternehmen hat seinen neuesten Standort gezielt in unmittelbarer Nähe einer McDonald’s-Filiale am Düsseldorfer Wehrhahn eröffnet, wie Geschäftsführer und Gründer Alexander Unfericht der „Rheinischen Post“ erzählt. Der 36-Jährige hat vor elf Jahren im Ruhrgebiet die erste Filiale eröffnet und seitdem wohl ein dicht gesponnenes Filialnetz aufgebaut.

Dazu passend: Burgerpreis-Index – so teuer sind die Burger in Düsseldorf durchschnittlich

Das kostet hier ein Menü im Vergleich

Mit dem neuen Standort am Wehrhahn, an dem bis Frühjahr diesen Jahres mexikanische Burritos von Chidonkey’s verkauft wurden, geht Food Brother jedoch einen Schritt weiter. Das Restaurant ist deutlich größer als die bisherige Düsseldorfer Filiale, die neue Preisstrategie riskant: Ein Menü aus Cheeseburger, Pommes und Getränk soll hier den Preis des amerikanischen Fast-Food-Giganten von 11,49 Euro unterbieten. Das Ziel besteht darin, zwar weniger Marge, aber deutlich mehr Kunden zu gewinnen.

In den nächsten Monaten soll die Neueröffnung gefeiert werden.

Am ehemaligen McDonald’s-Standort am Bolker Stern hat ebenfalls eine neue Fast-Food-Kette eröffnet: Loco Chicken in Düsseldorf: Lohnt sich eine Bestellung beim KFC-Konkurrenten?

Weitere Neueröffnungen in Düsseldorf findet ihr hier im Überblick.