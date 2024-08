Polizeieinsatz in Düsseldorf: Vier Verdächtige nach Raub gestellt

Die Polizei hat am Sonntagabend (4. August) vier Tatverdächtige gestellt, die zuvor einen 21-Jährigen nahe der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof mit einem Messer bedroht und ausgeraubt hatten.

Der 21-jährige Mann aus Meerbusch hielt sich am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr in der Nähe der Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof auf, als er unvermittelt von einem Unbekannten von hinten in den Schwitzkasten genommen wurde. Ein weiterer Tatverdächtiger hielt ihm dann ein Messer an den Bauch, während zwei weitere Komplizen Schmiere standen. Das Quartett forderte von seinem Opfer die Herausgabe der Wertsachen. Hierbei schlugen die Tatverdächtigen auch den 21-Jährigen. Nachdem die Vier ihrem Opfer sowohl das Mobiltelefon als auch das Portemonnaie abgenommen hatten, flüchteten sie in Richtung Hofgarten.

Polizei fand die Räuber im Hofgarten

Herbeigerufene Einsatzkräfte suchten daraufhin den Hofgarten ab und konnten die vier Tatverdächtigen, die sich teilweise in Gebüschen vor den Polizisten versteckt hatten, aufgreifen und festnehmen. Die vier Männer, ein 27 Jahre alter Mann mit deutschem Pass, ein 17-jähriger Afghane, ein 18-jähriger Syrer und ein 17-jähriger Deutsch-Aserbaidschaner wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

