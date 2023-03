Bruce Springsteen live in Düsseldorf: Zeitplan, Einlass, Infos – und gibt es noch Tickets?

Mit Bruce Springsteen kommt ein absoluter Superstar nach Düsseldorf. Der inzwischen 73 Jahre alte Musiker ist unter anderem Oscar-Preisträger und hat 20 Grammys in seiner Karriere gewonnen. Mit 21 Studioalben und mehr als 70 Millionen verkaufter Platten weltweit gehört er unbestritten in die Riege der absoluten Weltstars. Das erste Album erschien bereits im Jahr 1973, zuletzt erschien im vergangenen Jahr „Only The Strong Survive“, welches in Deutschland, Österreich und der Schweiz mehrere Wochen auf Platz 1 der Charts stand.

Im Sommer kommt „The Boss“ dann in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Den Spitznamen hat er übrigens bereits seit den 70er -Jahren, als er seine Bandmitglieder nach jedem Auftritt bar bezahlte. Es ist die erste Tour seit sechs Jahren, die der Musiker mit seiner E Street Band unternimmt.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Springsteen & E Street Band 2023 Tour“ wird in der Merkur Spiel-Arena ausgetragen. Es ist die erste Tour nach sechs Jahren, die den US-Amerikaner wieder nach Europa führt. Neben Düsseldorf gibt es noch drei weitere Deutschland-Termine auf der Tour. So wird „The Boss“ auch in Hamburg, Hockenheim und München auftreten.

Wann tritt Bruce Springsteen 2023 in Düsseldorf auf?

Das Konzert in der Merkur Spiel-Arena findet am 21. Juni 2023 statt. Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass Bruce Springsteen mit seiner E Street Band wieder nach Deutschland kommt. Im Gepäck hat er sein neues Album „Only The Strong Survive“.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Wie ist der Zeitplan?

Für die Show von Bruce Springsteen & E Street Band in der Merkur Spiel-Arena am 21. Juni 2023 sieht der geplante Ablauf wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Bruce Springsteen: 19 Uhr

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Gibt es noch Tickets?

Generell hat „The Boss“ in Deutschland eine große Fanbase und bei lediglich vier Gigs in Deutschland dürften die Karten sehr schnell vergriffen sein. Daher gibt es schon jetzt nur noch Restkarten bzw. lange Wartelisten. Wer also noch Tickets sucht, muss inzwischen auf Fans hoffen, die ihre Karten wieder abtreten möchten. Auf einzelnen Ticketportalen gibt es noch einige wenige Resttickets, die allerdings bei über 400 Euro pro Ticket liegen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bruce Springsteen (@springsteen)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Das Stadion bietet insgesamt für über 54.000 Zuschauer Plätze. Bei Konzerten, wo der Innenraum – wie in diesem Fall – mitgenutzt werden kann, passen sogar bis zu 66.000 Zuschauer in die Arena. So schnell, wie die Tickets bereits vergriffen waren, ist damit zu rechnen, dass die Merkur Spiel-Arena bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Demnach dürfen sich Bruce Springsteen und seine E Street Band auf ein ausverkauftes Haus freuen.

Bruce Springsteen in Düsseldorf 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Wer Bruce Springsteen kennt und eventuell schon mal live gesehen hat, der weiß, dass man es hier mit einem absoluten Vollblutmusiker zu tun hat, der sich wie kaum ein anderer auf der Bühne pudelwohl fühlt. Die Konzert des „Boss“ dauern gerne auch schon mal drei oder auch vier Stunden. Daher können die Zuschauer auch in Düsseldorf mit einer langen und ausgiebigen Show rechnen. Der Fokus wird natürlich auf dem neuen Album liegen, doch der 73-Jährige hat so viele Hits in seinem Leben geschrieben, dass es sicher auch davon einige zu hören gibt.

Konzert von Bruce Springsteen 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Merkur Spiel-Arena?

Wenn ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Merkur Spiel-Arena fahren wollt, dann habt ihr gleich eine eigene Haltestelle für den Zielort vor dessen Türe. Mit der Linie U78 erreicht ihr die Arena bequem und einfach über die Haltestelle „Merkur Spiel-Arena/Messe Nord“. Bei solchen Großveranstaltungen fahren auch Sonderzüge der Rheinbahn in entsprechender Taktung, um die vielen Menschen von der Arena ins Zentrum zu befördern. Von der Arena bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof beträgt die Fahrtzeit gerade mal ca. 15 Minuten.

Zudem gilt euer Ticket bei derlei Veranstaltungen gleichzeitig als Fahrschein im VRR-Gebiet. Zur Kontrolle sucht nach dem Logo auf dem Ticket. Dann habt ihr meist sogar die Möglichkeit, auch die 2. Klasse der deutschen Bahn im ÖPNV zu nutzen.

Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto zur Merkur Spiel-Arena anreist, nutzt am besten die A44, die mit der Ausfahrt „Messe/Arena“ gleich eine eigene Abfahrt hat. Dort findet ihr dann unmittelbar die Schilder, die euch zu P1 und P2 führen. Wer ein VIP-Ticket besitzt, steuert am besten P7 an.

Insgesamt stehen euch auf dem Gelände der Merkur Spiel-Arena 20.000 Parkplätze zur Verfügung. Gebt in euer Navi am besten folgende Adresse ein: Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf

