Brand in Düsseldorfer Hochhaus: Feuerwehr handelt blitzschnell

Brand in Düsseldorf: Am Freitag (30. August) musste die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr in der Kurfürstenstraße mitten in der City ausrücken. In einem Wirtschaftsraum eines Hochhauses war ein Feuer ausgebrochen.

Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers und des Rauchs verhindert werden. Die Situation war unter Kontrolle, ohne dass es zu weiteren Schäden kam.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.