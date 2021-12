Düsseldorf

Boston Bar in Düsseldorf – so lief der Start ins Wochenende

18. Dezember 2021

In bester vorweihnachtlicher Atmosphäre begrüßten die Düsseldorfer Nachtschwärmer an diesem Freitag das vierte Adventswochenende in der Boston Bar. Wir zeigen die Fotos der Nacht.