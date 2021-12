Booster-Impfung in der Düsseldorfer Altstadt: Kulturbanausen starten Impfaktion am Ratinger Hof

Am Ratinger Hof in Düsseldorf wird in der kommenden Woche geimpft. Die „Kulturbanausen“ rufen zur Booster-Impfung auf. Am Mittwoch, 29. Dezember und Donnerstag, 30. Dezember können sich Interessierte ab 30 Jahren zwischen 15 und 20 Uhr an der Ratinger Straße 10 „boostern“ lassen. Bereits ab 14.45 Uhr kann auch der QR-Code vor Ort gescannt werden.

Es ist eine von vielen Schicksalsgeschichten der Düsseldorfer Szene: Kaum hatte der Ratinger Hof unter der neuen Führung der „Kulturbanausen“ eröffnet, mussten die Türen im Dezember bereits wieder geschlossen werden. Dennoch will man sich nicht unterkriegen lassen – und sagt Corona den Kampf an. Mit der Impf-Aktion wollen die Kulturbanausen helfen und ihren Teil dazu beitragen, möglichst schnell und möglichst viele Menschen vor einer Corona-Infektion zu schützen. Dabei ist ausdrücklich jeder herzlich willkommen.

„Wir haben die Räumlichkeiten und möchten etwas Gutes tun“, sagt Sia Ghassemi, Aufsichtsrat der Kulturbanausen. „Wir möchten, dass Menschen in Zukunft wieder zusammenkommen können, daher unterstützen wir das mit unserer Impf-Aktion. Wir laden auch herzlich unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie ein, in der nächsten Woche zur Booster-Impfung bei uns vorbeizukommen.“

Unterstützt wird die Aktion von Ilona Dreja, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Sie hält die zentrale Lage des Ratinger Hofs in der Düsseldorfer Altstadt für optimal und steht an beiden Tagen zum Impfen zur Verfügung. Insgesamt will sie dabei 400 Dosen des Impfstoffs Moderna zur Verfügung stellen. Ebenfalls mit an Bord ist die Essener Code Piraten GmbH, die die benötigte Software zur Impferfassung kostenfrei zur Verfügung stellt.

Impfaktion der Kulturbanausen im Ratinger Hof: Alle Infos auf einen Blick

Termin: Mittwoch, 29.12. und Donnerstag, 30.12.2021

Mittwoch, 29.12. und Donnerstag, 30.12.2021 Uhrzeit: 15.00 – 20.00 Uhr, Anmeldung: vor Ort via Barcode ab 14.45 Uhr möglich

15.00 – 20.00 Uhr, Anmeldung: vor Ort via Barcode ab 14.45 Uhr möglich Adresse: Ratinger Str. 10, 40213 Düsseldorf

Ratinger Str. 10, 40213 Düsseldorf Email: [email protected]

Info: Bitte Ausweisdokument und Impfpass mitbringen!

Darüber hinaus bieten die Kulturbanausen ab sofort die Räumlichkeiten des Ratinger Hofs für weitere Impfaktionen an. Interessierte Ärzte und Apotheker sollen sich unter der angegeben E-Mail-Adresse melden.

Kulturbanausen hoffen auf baldigen Neustart

Für die Zukunft hoffen die Kulturbanausen, wie so viele Veranstalter in Düsseldorf, auf einen baldigen Neustart. Auf ihrer „To Do“-Liste stehen neben weiteren Konzerten und Partys unter anderem auch Poetry Slams, Theater, Work Shops und DJ Contests. Zuletzt hatte Kulturbanausen-Mitglied Daniel Vollmer im Retematäng auf der Ratinger Straße auch Brettspiel-Abende wieder salonfähig gemacht. Wir drücken die Daumen, dass der neu gestaltete Ratinger Hof bald wieder sein Publikum finden wird!

