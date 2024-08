US-Star Bob Dylan verordnet Handyverbot auf Konzert in Düsseldorf

Die Musiklegende Bob Dylan sorgt mit einer ungewöhnlichen Regel für Aufsehen: Bei seiner Welttournee „Rough and Rowdy Ways“, die er seit 2021 fortführt, ist das Smartphone strengstens verboten. Keine Selfies, keine kurzen Videoausschnitte für Instagram – nichts! Der Songwriter scheint entschlossen, seine Fans in eine analoge Welt zurückzuversetzen, zumindest für die Dauer eines Konzerts. So auch auf seinem Düsseldorfer Konzert am 27. Oktober in der Mitsubishi Electric Halle.

Der Ticketanbieter Eventim schreibt, dass es sich auch bei diesem Konzert um eine „No Cell Phones Allowed Show“ handelt. Während der gesamten Veranstaltung seien keine Handys erlaubt. Schon alleine das Mitbringen ist kritisch. Eventim rät: „Bitte lasst eure Handys im Auto oder zu Hause.“ Was müssen Fans jetzt wissen?

So läuft das Handy-Verbot auf Bob Dylans Konzert in Düsseldorf ab

Um das Verbot durchzusetzen, hat der Veranstalter für das Düsseldorfer Konzert am 27. Oktober 2024 klare Regeln aufgestellt:

Verschlossene Taschen: Jedes Handy muss in eine spezielle, verschließbare Tasche gesteckt werden. Diese Tasche bleibt während des gesamten Konzerts beim Besitzer.

Jedes Handy muss in eine spezielle, verschließbare Tasche gesteckt werden. Diese Tasche bleibt während des gesamten Konzerts beim Besitzer. Durchsuchungen: Jeder Besucher wird gründlich durchsucht, um sicherzustellen, dass keine Handys unerlaubt mitgenommen werden.

Jeder Besucher wird gründlich durchsucht, um sicherzustellen, dass keine Handys unerlaubt mitgenommen werden. Konsequenzen: Wer trotz Verbot mit einem Handy erwischt wird, muss das Konzert verlassen.

Warum so strikt?

Bob Dylan spricht sich schon seit vielen Jahren an ein Handyverbot auf seinen Konzerten aus. So gibt es auch nur wenige Fotos des Sängers auf der Bühne.

Wer sich noch an die Zeit ohne Smartphones zurückerinnert, wird aber auch auf positive Nebeneffekte freuen dürfen: Ein Konzert als unmittelbares Erlebnis, ohne Ablenkung oder Sichtverschränkung durch hochgehaltene Handys, zum Beispiel. Ohne ständig aufleuchtende Bildschirme kann man sich also voll und ganz auf die Show Dylans konzentrieren.

Tickets für das Konzert in Düsseldorf sind jedenfalls noch ab 90 Euro zu haben. Stellt sich nur noch die Frage, ob das gute alte Feuerzeug die Handy-Taschenlampe bei Hits wie „Blowin‘ in the Wind“ auch sichtbar ersetzen kann.

