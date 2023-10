Wer hat diesen 200.000 Euro-Porsche gesehen? Seltenes Auto im Düsseldorfer Medienhafen gestohlen

Ein seltener Porsche 911 (964) Carrera 4 wurde in Düsseldorf gestohlen. Wer kann den Beamten bei der Suche helfen?

Wie die Polizei berichtet, wurde das Auto zuletzt gesehen, als dessen Fahrzeughalter es am Dienstag (3. Oktober) gegen 8.15 Uhr vor dem Hafen „Marina Düsseldorf“ an der Straße Am Handelshafen 30 geparkt hatte. Als er zurückkam war der Wagen verschwunden.

So beschreibt die Polizei Düsseldorf den Porsche

Bei dem Porsche soll es sich um ein seltenes Jubiläumsmodell aus dem Jahre 1993, von dem insgesamt nur 873 Exemplare produziert worden sind, handeln. Das Coupé wird lila bzw. violett beschrieben und soll eine ebenfalls ins Violett gehende Innenausstattung besitzen. Das hintere linke Fenster ziert ein markanter Aufkleber mit dem Schriftzug „Onassis“.

Von Außen lässt sich das Modell auch an zwei Plaketten auf der Hutablage erkennen. Eine davon trägt die eingravierte Limitierungsnummer 503/873. Auf dem Motorendeckel steht der Schriftzug „911 30 Jahre“. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Fahrzeugwert auf rund 200.000 Euro.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer: 0211/8700 entgegen.