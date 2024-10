Verkehrsunfall in Düsseldorf: 69-Jähriger schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 12. Oktober 2024, um 21.35 Uhr in Düsseldorf. Ein 69-jähriger Düsseldorfer kam auf der Kettwiger Straße von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei wurde durch eine Meldung über einen blockierten Fahrweg auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Eine Streifenwagenbesatzung wurde zur Unfallstelle entsandt, nachdem sie die Information von der Leitstelle erhalten hatte, dass ein Fahrzeug die Fahrbahn komplett blockiere.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.