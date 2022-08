Unfall in Düsseldorf-Flingern: Mädchen (11) von Auto angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Düsseldorfer Stadtteil Flingern ist ein elfjähriges Mädchen von einem Pkw erfasst worden. Dabei verletzte sich das Kind so schwer, dass Rettungskräfte es in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand eine 56-jährige Frau mit ihrem Opel an der Ampel der Kreuzung Dorotheenstraße/Lindenstraße. Als sie ihre Fahrt auf der Dorotheenstraße bei Grünlicht in Richtung Kettwiger Straße fortgesetzt und den Kreuzungsbereich passiert hatte, lief plötzlich die Elfjährige aus der Lindenstraße kommend auf die Straße.

Sie wurde von dem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die 56-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.