Unfall in Düsseldorf: Autofahrer will abbiegen – und schleudert Radfahrerin zu Boden

In Düsseldorf-Reisholz ist es am Sonntagmittag (24. September) zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 27-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 41-jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW auf der Kappeler Straße in Richtung Nürnberger Straße unterwegs, als er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte. Hierbei übersah er die Radfahrerin, die auf dem Schutzstreifen in Richtung Briedestraße fuhr.

Die Radfahrerin wurde von dem abbiegenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.