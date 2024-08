Unfall in Düsseldorf: Ehepaar von Straßenbahn erfasst

Ein ruhiger Samstagabend in Düsseldorf verwandelte sich in eine Tragödie, als eine Straßenbahn der Linie 706 zwei Fußgänger auf der Graf-Adolf-Straße erfasste. Das Unglück ereignete sich um 23.07 Uhr an der Kreuzung Hüttenstraße. Die beiden Männer, 45 und 47 Jahre alt, beide aus Düsseldorf, wurden von der Bahn erfasst, als sie plötzlich die Fahrbahn betraten.

Schwules Ehepaar von Rheinbahn-Linie 706 überrollt

Der 45-Jährige wurde bei dem Zusammenprall unter der Bahn eingeklemmt und musste von der Feuerwehr in einer dramatischen Rettungsaktion befreit werden. Er schwebt in Lebensgefahr und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wird. Sein 47-jähriger Ehemann kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und wird dort stationär behandelt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge zeigte die Ampel für Fußgänger zum Zeitpunkt des Unfalls Rot. Der 31-jährige Fahrer der Straßenbahn, der ebenfalls aus Düsseldorf stammt, leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern.

Graf-Adolf-Straße Richtung Berliner Allee bis in die frühen Morgenstunden gesperrt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Währenddessen blieb die Graf-Adolf-Straße in Richtung Berliner Allee bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Ein Notfallseelsorger war vor Ort, um die Zeugen und Beteiligten zu betreuen.

Wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Weiterlesen: Betrunkener landet mit Auto im Grünstreifen – dann droht eine neue Gefahr