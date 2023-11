Polizeimeldungen Düsseldorf

Trotz grüner Ampel: Auto überfährt Fußgänger in Düsseldorf Bilk – Mann schwer verletzt

12. November 2023

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Düsseldorf-Bilk wurde ein 61-jähriger schwer verletzt. Der ältere Mann wollte die Straße am Südring überqueren – dann wurde er plötzlich von einem abbiegenden PKW erfasst.