Vor dem Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen hat die Polizei einen Stalker festgenommen, der zuvor Drohungen gegen die Sängerin geäußert hatte, so eine Sprecherin der Polizei. Details zu seiner Identität oder den Hintergründen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. Das Konzert selbst verlief friedlich und zog etwa 60.000 Besucher an.

Bei der Abreise der Fans sei es später aufgrund eines Polizeieinsatzes im nahegelegenen Erle zu Verzögerungen gekommen. Ein 70-Jähriger hatte die Polizei um Hilfe gerufen: Beim Eintreffen hörten die Beamten Knallgeräusche, woraufhin sie den Einsatzort und damit auch einen Teil der Straße zur angrenzenden Arena absperrten. Das Ergebnis: Lange Staus und viele genervte Fans.

Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, wurde überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht. Was die Knallgeräusche auslöste, war zunächst unklar.

