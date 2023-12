So oft rückten Feuerwehr und Rettungsdienst in Düsseldorf über Weihnachten aus

Die Feuerwehr Düsseldorf ist an den Weihnachtstagen zu insgesamt 781 Einsätzen ausgerückt. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 73 weniger. Der Rettungsdienst der Landeshauptstadt versorgte 705 Erkrankte und Verletzte. Das sind 49 weniger als im Vorjahr, wie aus einer Mitteilung der Feuerwehr Düsseldorf hervorgeht.

Feuerwehr Düsseldorf rückte über Festtage zu 20 Feuermeldungen aus

Die meisten Einsätze der Feuerwehr waren technische Hilfeleistungen, darunter fallen zum Beispiel Unfälle, Türöffnungen und Ölspuren. Über die Weihnachtsfeiertage rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf im Zeitraum von Heiligabend 7 Uhr bis 16 Uhr des zweiten Weihnachtsfeiertages zu insgesamt 20 (2022: 19) Feuermeldungen aus.

Rettungsdienst verzeichnet Rückgang der Einsatzzahlen

Der Rettungsdienst hatte im Vergleich zum Vorjahr einen geringen Rückgang der Einsatzzahlen zu verzeichnen. Insgesamt rückten die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter zu 493 Notfalleinsätzen aus (2022: 540). Bei 131 Fällen war ein Notarzt vor Ort (2022: 140). Außerdem gab es 212 (2022: 249) Krankentransporte.

In 7 (2022: 12) Fällen mussten die Rettungskräfte Wohnungen öffnen, weil Nachbarn beziehungsweise Familienangehörige sich Sorgen machten oder Hilferufe von verunfallten Bewohnern Schlimmeres vermuten ließen.

Rauchmelder rettet in sechs Fällen das Weihnachtsfest

In acht Fällen rückte die Feuerwehr zu ausgelösten Heimrauchmeldern aus. In sechs Fällen wurde das Weihnachtsessen auf dem Herd vergessen und die Rauchmelder lösten aus. In keinem der Fälle wurde eine Person verletzt.

