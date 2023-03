Schwerer Motorradunfall in Kaarst – Maschine in zwei Teile gerissen

Schreckliche Szenen auf einer Landstraße bei Kaarst: Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto auf einer Landstraße bei Kaarst schwer verletzt worden.

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin übersah den 30-jährigen Mann am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen im Gegenverkehr, so dass er mit seinem Motorrad in ihren Wagen krachte, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad demnach in zwei Teile gerissen.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Für die Dauer des Einsatzes blieb die L381 für mehrere Stunden gesperrt.

dpa