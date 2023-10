Neun Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Krefeld leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sieben von ihnen am Samstag zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Insgesamt seien vier Autos an dem Unfall beteiligt gewesen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.

dpa