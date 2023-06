Rheinbahn in Lörick entgleist – mindestens zwei Verletzte

Schreckmoment am Dienstagmorgen im Düsseldorfer Stadtteil Lörick. Dort ist an der Endhaltestelle der U77 Am Seestern eine Bahn der Rheinbahn beim rangieren entgleist. Dabei wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Auch der Fahrer erlitt einen Schock.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, gibt es noch keine genauen Details zum Unfallhergang. An einer Weiche aber sei einer der Wagen beim rangieren nach links abgebogen, ein anderer nach rechts. Dabei wurde ein Mast touchiert und der Wagen beschädigt. Eine Sprecherin der Rheinbahn bestätigte dies bereits gegenüber dem Blatt.

Zehn Personen befanden sich zu jenem Zeitpunkt in der Bahn, zwei wurden leicht verletzt. Zwar wurden alle Insassen von Rettungskräften betreut, ins Krankenhaus aber musste glücklicherweise niemand gefahren werden.

Durch den Unfall sind nun aber die beiden Haltestellen Prinzenallee (Fritz-Vomfelde-Straße) und Am Seestern vorerst nicht anfahrbar. Daher endet die U77 fürs Erste an der Prinzenallee (Hansaallee). Der 20-Minuten-Takt der U77 soll ebenfalls unberührt bleiben, heißt es.

Wie lange die Haltestellen nicht mehr befahrbar sind, darüber müssen Fachleute entscheiden, die die Unfallstelle bereits in Augenschein nehmen. Verkehrsbeeinträchtigungen gab es keine, da am betroffenen Ort nur Bahnen verkehren.