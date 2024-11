Raubüberfall in Düsseldorf-Wittlaer: Polizei sucht Zeugen

Ein Ehepaar wurde am frühen Donnerstagmorgen in ihrem Wittlaerer Einfamilienhaus Opfer eines Raubüberfalls. Am 31. Oktober 2024 gegen 0.50 Uhr drangen fünf unbekannte, schwarz gekleidete und vermummte Männer gewaltsam in das Wohnhaus An der Kalvey ein. Die Täter bedrohten das ältere Ehepaar mit einem Schlagstock und einem Messer, während sie das Haus nach Wertsachen durchsuchten. Nach etwa einer Stunde sperrten sie die Opfer im Badezimmer ein und flüchteten mit erbeuteten Uhren, Schmuck und Bargeld.

Die Polizei hat die Beschreibung der fünf Verdächtigen veröffentlicht, die alle etwa 25 Jahre alt zu sein scheinen. Der erste Täter wird als ca. 1.60 m groß, mit hagerer Statur und gebrochenem Deutsch mit arabischem Akzent beschrieben. Die weiteren Täter sind ebenfalls zwischen 1.75 m und 1.85 m groß, sprachen Arabisch und waren dunkel gekleidet, wobei einer von ihnen eine auffallend spitze Nase und runde Augenbrauen hatte.

Intensive Fahndung nach Raub in Düsseldorf

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die flüchtigen Täter bislang nicht fassen. Die Ermittler bitten Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, sich mit Hinweisen zu melden. Besonders interessant sind Beobachtungen zu den Personen oder einem eventuell verwendeten Fluchtfahrzeug.

Die Ermittlungen dauern an, während das Ehepaar glücklicherweise keine körperlichen Verletzungen erlitt. Die Polizei setzt alles daran, die Verantwortlichen schnellstmöglich zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.