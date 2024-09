Raub in Düsseldorfer Tiefgarage: Polizei sucht Zeugen

Ein grässlicher Raub ereignete sich am Montag (16. September) um 18.50 Uhr in einer Tiefgarage in Flingern. Ein unbekannter Täter bedrohte eine 48-jährige Frau mit einem Messer und raubte ihre Handtasche. Der Vorfall ereignete sich, als die Frau versuchte, einen Fernseher in ihr Auto zu laden. Der Täter flüchtete mit den Wertsachen und Bargeld der Frau durch das Treppenhaus in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat nach dem Überfall sofort eine Fahndung eingeleitet, die bisher jedoch keinen Erfolg verzeichnete. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, klein und schmal beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen grauen Pullover, Jeans und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Mettmanner Straße gemacht haben, sind aufgerufen, sich bei der Düsseldorfer Polizei zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.