Beinbruch bei Einbruch: Ratinger Polizei schnappt verletzten Feinkost-Räuber

Kurioser Vorfall in Ratingen (NRW): Nachdem er sich bei einem Einbruch ein Bein gebrochen hat, ist ein 43-Jähriger auf frischer Tat ertappt worden.

Polizisten fanden den Mann in einem Feinkostladen in Ratingen bei Düsseldorf, wie die Polizei am Dienstag (12. Dezember) mitteilte. Er hatte sich demnach beim gewaltsamen Einstieg in den Laden am Montagabend (11. Dezember) ein Bein gebrochen. Der Mann ließ sich den Angaben nach widerstandslos festnehmen und kam ins Krankenhaus. Der Inhaber des Ladens hatte am Montagabend die Polizei gerufen.

dpa