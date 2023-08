Mutmaßliche Drogenhändler in NRW festgenommen – Marihuana und Kokain entdeckt

In Köln und Düsseldorf wurden drei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Die Ermittler fanden bei Durchsuchungen unter anderem Drogen, eine Schusswaffe sowie Bargeld. Bei der Aktion von Polizei und Zoll seien am Mittwochmorgen drei Haftbefehle vollstreckt sowie neun Wohn- und Geschäftsräume in Köln und Aachen durchsucht worden, teilten Polizei, Zollfahndungsamt Essen und Staatsanwaltschaft Köln gemeinsam mit.

Die drei Männer im Alter von 28, 30 und 50 Jahren sollten noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Ihnen werde vorgeworfen, in Deutschland im großen Stil mit Drogen, vor allem Kokain, gehandelt zu haben. Sie seien die Hauptbeschuldigten in einem seit über einem Jahr laufenden Verfahren.

Bei den Durchsuchungen am Mittwochmorgen hätten die Einsatzkräfte Marihuana und Kokain im einstelligen Kilobereich, mehrere Zehntausend Euro, eine scharfe Schusswaffe und eine Schreckschusswaffe gefunden. Außerdem stellten sie Handys, Uhren im Wert von etwa 25.000 Euro und weitere Beweismittel sicher.

dpa