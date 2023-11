Nahost-Konflikt: So verlief der große Demo-Samstag in Düsseldorf

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Düsseldorf an einer friedlichen pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Auch der Zug durch die Innenstadt mit in der Spitze bis zu 1500 Teilnehmenden zum NRW-Landtag sei ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen, bilanzierte die Polizei. Vor Veranstaltungsbeginn hätten die Beamten Auflagen vorgelesen – dass etwa Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt sichergestellt würden.

Am Mittag habe eine weitere Kundgebung in Hauptbahnhof-Nähe stattgefunden, die ebenfalls ruhig verlaufen sei. Es kamen rund 120 Teilnehmer. Eine Anzeige wurde gefertigt. Laut dpa-Reporter handelte es sich um überwiegend in Deutschland tätige Mediziner mit palästinensischen Wurzeln, die ein Ende der Gewalt forderten.

Bei der größeren Kundgebung kam es zu mehreren Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und des Verdachts der Volksverhetzung. Eine dritte Versammlung mit 60 Teilnehmenden blieb laut Polizei ohne besondere Vorkommnisse.

Der Veranstalter der größeren Kundgebung mit Demozug bis zum Landtag hatte unter dem Motto „Stoppt die Aggression“ rund 1000 Teilnehmer angemeldet. Bereits Anfang des Monats hatten in der Landeshauptstadt 17.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen, zu der ebenfalls nur 1000 Teilnehmer von einer Privatperson angemeldet gewesen waren.

Ab Sonntagmittag war eine jüdisch-palästinensische Friedensdemonstration in Köln geplant.

