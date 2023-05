Nach Messerattacke in Düsseldorf: Polizei sucht Verdächtige und Zeugen

Wer kann der Polizei helfen? Drei Wochen nach einem lebensgefährlichen Messerattacke in der Düsseldorf Altstadt fahndet die Mordkommission nun mit Aufnahmen aus Überwachungskameras nach Verdächtigen und sucht Zeugen. In der Altstadt waren am 30. April fünf Verdächtige auf einen 29-Jährigen gestoßen, berichtete die Polizei am Dienstag (23. Mai).

Mindestens einer aus der Gruppe habe den 29-Jährigen durch mehrere Stiche schwer verletzt. Er musste notoperiert werden. Inzwischen sei er aus dem Krankenhaus entlassen worden und auf dem Weg der Besserung.

Zudem habe ein Richter mittlerweile grünes Licht für eine Öffentlichkeitsfahndung erwirken können. Die Mordkommission „Kapuziner“ fahndet mit den Aufnahmen nicht nur nach den Verdächtigen, sondern sucht damit auch nach einer Zeugin des Geschehens. Die Aufnahmen stammen aus den Überwachungskameras, die die Polizei in der Altstadt installiert hat. Diese können auf der Seite der Polizei NRW eingesehen werden.

dpa