Nach Feuer in Düsseldorf-Oberbilk: Zwei Bewohner sterben – Notbleibe in benachbartem Altersheim eingerichtet

In Düsseldorf ist am Samstag (23. Dezember) ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbilk ausgebrochen. Zwei Frauen starben in Krankenhäusern nun an ihren Verletzungen, 19 weitere Menschen wurden verletzt, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Feuer in Oberbilk: 30 Bewohner mussten gerettet werden

Das Feuer war in einem Müllcontainer in einem Durchgang zu einem Hinterhof ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 16.43 Uhr durch einen Bewohner alarmiert. Es griff rasch auf das Mehrfamilienhaus über und breitete sich im Dachgeschoss aus. Alle Infos zum Brand in Düsseldorf-Oberbilk am 23. Dezember könnt ihr hier nachlesen. Die Feuerwehr war mit 200 Einsatzkräften vor Ort, konnte das Feuer aber nicht verhindern. Die beiden Frauen starben in Krankenhäusern an ihren Verletzungen. 30 Bewohner mussten aus dem Haus gerettet werden. Brandursache unklar, Mordkommission eingestellt Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Das Geschehen war gefilmt worden. Brandexperten zeigten sich überrascht angesichts der Intensität der Flammen, die aus dem Müllbehälter schlugen. Das Feuer hatte auf den Dachstuhl des Hauses sowie auf ein angrenzendes Gebäude übergegriffen. Die Polizei hatte zunächst eine Mordkommission wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung mit Todesfolge eingesetzt. Am Mittwoch (27. Dezember) wurde daraus eine Ermittlungskommission, die wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Es sei weiterhin unklar, was oder wer das Feuer ausgelöst hat, sagte ein Staatsanwalt. Die beiden Gebäude sind nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Düsseldorf hat Notunterkünfte bereitgestellt, auch der benachbarte Senioren-Wohnpark Lessingplatz stellte den Nachbarn einen Raum für den ersten Aufenthalt zur Verfügung. Spendenkonto für Opfer des Großbrands in Düsseldorf eingerichtet Der Brand hat in Düsseldorf große Bestürzung ausgelöst. Bezirksbürgermeister Dietmar Wolf hat sich bereits an Heiligabend darum bemüht, ein Spendenkonto einzurichten, um den Opfern des Großbrands in Düsseldorf zu helfen. Nach einem Telefonat mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) wurde rasch der Kontakt zu Sabine Tüllmann von der Bürgerstiftung Düsseldorf hergestellt. Auch der Oberbilker Bürgerverein unterstützt die Aktion. Das Spendenkonto gehört der Bürgerstiftung Düsseldorf und hat die IBAN: DE06 3005 0110 1006 9867 88. Es sollte der Zweck „Großbrand Oberbilk“ angegeben werden.

dpa