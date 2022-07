Messer-Attacke in Düsseldorfer Altstadt: 25-Jähriger fast verblutet

Die Gewalttaten in der Düsseldorfer Altstadt reißen einfach nicht ab. Trotz eingeführter Waffenverbotszone kommt es immer wieder zu brutalsten Übergriffen auf der Partymeile in der NRW-Landeshauptstadt – so auch in der Nacht zum Sonntag, 10. Juli.

Wie Tonight News von der Polizei Düsseldorf erfuhr, ist es um 4 Uhr morgens zu einem handfesten Streit auf der beliebten Bolkerstraße gekommen. Vor der Bar „Isla de Cuba“ ist ein Mann (25) infolge dessen mit einem Messer niedergestochen worden, sodass er fast verblutete. Nur durch die Polizisten und Hundertschaften vor Ort, die den Mann sofort mit Verbandsmaterial aus einem Erste-Hilfe-Kit versorgten, konnte das Leben des Angegriffenen überhaupt gerettet werden. Ob er mittlerweile außer Lebensgefahr ist, ist nicht bekannt.

Bei Eintreffen der Beamten am Tatort ergriffen zahlreiche Besucher der Bar schlagartig die Flucht, woraufhin sie von den Ordnungshütern festgesetzt wurden. Die Zeugenvernehmungen laufen noch. Der Täter ist – Stand Sonntagmittag – noch nicht gefasst.

Mehr News zum Thema: