Mann beißt Polizist am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die Hand

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (18 Juli) am Hauptbahnhof in Düsseldorf ab. Dort belästigte ein 25-jähriger Mann gegen kurz vor 3 Uhr nachts Reisende, weshalb er von den Bundespolizisten vor Ort einen Platzverweis erhielt.

Der stark alkoholisierte Mann dachte allerdings gar nicht daran, den Platz zu verlassen, sondern ging weiter mit aggressivem Verhalten vor. Auch gegen die Polizeibeamten, denen er sogar Gewalt androhte. Daraufhin wurde der Mann von den Beamten zur Wache mitgenommen.

Dort aber widersetzte er sich weiterhin und wehrte sich dermaßen gegen die Verbringung in den Gewahrsamsbereich, dass er einem der Polizisten in die Hand biss. Der Beamte konnte seinen Job weiter ausführen, eine Staatsanwältin aber ordnete eine Blutentnahme für den 25-Jährigen an. Gegen 6 Uhr morgens war der Spuk schließlich vorbei. Nun sieht sich der junge Mann wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung mit Ermittlungen gegen ihn konfrontiert.